Iskolakezdés: aki időben szakvéleményt szerez, az még kikerülheti az Oktatási Hivatalt

Ha a szülő 2020. január 15. előtt kiállított szakvéleményt tud felmutatni arról, hogy 6 éves gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, abban az esetben a gyerek automatikusan még egy évet maradhat az óvodában, emiatt nem kell az Oktatási Hivatalhoz fordulni - tartalmazza a Oktatási Hivatal honlapján megjelent tájékoztató.

Feltehetően sok szülő igyekszik most beszerezni ilyen szakvéleményt az illetékes pedagógiai szakszolgálatnál. A 2020. január 15-e előtt kiállított szakvéleményt a szülőnek csak a gyermek óvodájában kell bemutatnia, amely alapján az óvoda a köznevelési információs rendszerben (KIR) rögzíti ezt a tényt.

Ha a szülőnek nincs ilyen szakértői bizottsági véleménye, a tájékoztató szerint akkor javasolt az Oktatási Hivatalhoz kérelmet benyújtani. Ezeket a kérelmeket csak 2020. január 1. és 15 között lehet beadni.

Az eljárás a szülő kérelmére indul, hiszen a szülő az, aki bármilyen indokból úgy véli, hogy gyermeke számára az iskola megkezdése még nem indokolt, nem célszerű. A kérelemben bármilyen releváns indok leírható, így a szülő leírhatja, miért, milyen okból kérelmezi a felmentést, milyen körülmény, állapot, tény teszi azt indokolttá. Az eljárásban ezen körülmények vizsgálatára kerül sor. A szülő a kérelméhez bármilyen, általa fontosnak tartott iratot, dokumentumot mellékelhet, kikérheti az óvodától a gyermek fejlődését nyomon követő nyomtatványt is, és azt is csatolhatja, ilyen módon a kérelemmel foglalkozó szakemberek közvetve az óvoda véleményét is figyelembe vehetik.