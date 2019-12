Tapsvihar fogadta az Országos Roma Önkormányzat új elnökét, rendszerváltást hirdettek

Agócs Jánost, a Fiatal Romák Országos Szövetségének (Firosz) képviselőjét választotta meg az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnökévé a szervezet képviselő-testülete kedden Budapesten.

Fotó: Firosz facebook Agócs János

A 47 tagú testület alakuló ülésén 46 képviselő jelent meg, a Népszava azt írja, hogy egyedül Farkas Flórián, a Lungo Drom elnöke, fideszes országgyűlési képviselő hiányzott az ülésről. A lap szerint Farkas Flórián a távolból megüzente, hogy november 20-i hatállyal lemondott mandátumáról az országos önkormányzatban,

a bejelentést pedig hatalmas üdvrivalgás fogadta.

Az új elnököt 31 igen szavazattal választották meg. Agócs Jánost a Firosz mellett a Phralipe és a Roma Polgárjogi Mozgalom (RPM) Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szervezete is elnöknek jelölte. A Lungo Drom Csóka Jánost jelölte elnöknek, ám a jelöltsége nem volt elfogadható, mert a szükséges 16 helyett csak 14-en támogatták.

Agócs megválasztása után tapsvihar tört ki az ORÖ ülésén, amelyet a fővárosi Dohány utcai székházban tartottak. A frissen megválasztott elnök azt mondta: célja, hogy az ORÖ közfeladatait maradéktalanul elvégezze. A társadalmi felzárkózásban együtt kívánnak dolgozni a kormánnyal, amellyel együttműködési megállapodást kötnének. Az elnök ehhez kérte a képviselők támogatását, írja az MTI.

Az Országos Roma Önkormányzat üléseiről korábban, a Lungo Drom vezetése idején többször elküldött Dikh tv most élőben közvetítette az eseményt. Megszólaltatták Vecsei Miklós romaügyi kormánybiztost is, aki egyebek mellett arról beszélt, hogy még csak most fog megismerkedni az új elnökséggel, de hozzátette, mindenkivel együtt fog tudni dolgozni. Hangsúlyozta továbbá, hogy a hazai cigányság történelmi esély előtt áll a következő időszakban, és fontosnak tartja, hogy

a mélyszegénységben élőknek - így sok romának is - nemcsak, hogy haladnia kell, hanem jobban kell haladnia mint a társadalom többi tagjának.

(A Vecseivel készült rövid interjú a videó végén látható.)

A szervezet általános elnökhelyettese Dancs Mihály lett, emellett elnökhelyettessé választották még Lakatos Oszkárt, Varga Zoltánt és ifj. Farkas Lászlót is. A testület megszavazta az elnök fizetését is, Agócs János havi bruttó 695 700 forintot kap majd, a költségtérítés pedig ennek az összegnek a 15 százaléka, bruttó 104 355 forint lesz.

A Dikh tv közvetítésének meglepő pillanata volt, amikor egy lungo dromos képviselő azt mondta, példát kell statuálni, és reméli, hogy mostantól lesz változás. Emellett volt olyan képviselő, aki diktátornak nevezte Farkas Flóriánt, az ORÖ korábbi, lungo dromos vezetőjét. Dancs Mihály általános elnökhelyettes pedig úgy fogalmazott:

meg kellett történnie a roma rendszerváltásnak.

Lakatos Oszkár azt mondta, kiemelten fontosnak tartják az átláthatóságot, ezért a jövőben minden szerződést közzé fognak tenni az ORÖ honlapján.

Az októberi roma országos nemzetiségi választás eredménye alapján az ORÖ-ben a Lungo Drom 20, a Firosz 18, az RPM 5, a Phralipe 4 mandátumot szerzett.