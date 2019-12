Ilyen amatőr módon még nem adtak át kenőpénzt

Levelet küldött a katasztrófavédőknek, hogy minden a szabályok szerint működik az otthonában és a borítékba egy húszezrest is csúsztatott az a férfi, akit első fokon hivatali vesztegetés bűntette miatt ítélt el a bíróság.

A Fővárosi Törvényszék közleménye szerint a férfi lakásában még 2017 októberében végeztek ellenőrzést, és mivel több szabálytalanságot is találtak, ezért előírták neki, hogy végezze el a szükséges javításokat és azokat később igazolja is. A férfi válaszolt a katasztrófavédőknek, leírta, hogy a lakásban szén-monoxid érzékelőt helyezett fel, otthona szellőzése biztosítva van és senki nincs veszélyben, így az eljárást is megszüntethetik. A borítékban viszont egy húszezres is lapult, amit a vád szerint a férfi azért küldött, hogy lefizesse az ügyintézőt.

A vádlott egyébként a tárgyaláson azzal védekezett, hogy abban az időszakban rendszeresen járt orvoshoz és az összeget valójában neki szánta hálája jeléül.

A pénzt már korábban bekészítette egy üres borítékba és azt a táskájába tette, hogy alkalomadtán kéznél legyen. Mikor a válaszát megírta a Katasztrófavédelemnek, azt kinyomtatta a munkahelyén, majd a postára sietett. Ekkor találta meg a borítékot a táskájában, és a választ abban adta fel, nem sejtve, hogy abban pénz is van, mivel arról már megfeledkezett

– derül ki a közleményből.



A bíróság első fokon tíz hónap – végrehajtásában két év próbaidőre felfüggesztett – börtönbüntetésre ítélte. A döntés ellen az ügyészség és a férfi is fellebbezett, így az nem jogerős.