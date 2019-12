120 millió forintos örökséget csaltak el, egy ügyvéd is benne volt

Minősített csalással és közokirat hamisítással vádol a Győri Járási Ügyészség három elkövetőt, a vád szerint ugyanis ők egy szombathelyi cég ügyvezetőjének halála után hamis iratokkal 118,4 millió forintos örökségtől fosztották meg az elhunyt korábbi kapcsolatából született fiát, írja az ugyeszseg.hu.

A vád szerint a cég ügyvezetője és fele részben tulajdonosa 2016 nyarán váratlanul elhunyt. Ekkor a néhai ügyvezető élettársa, kettejük közös, nagykorú fia és a cég képviseletét cégeljárásokban ellátó ügyvéd hamis tartalmú, üzletrész értékesítéséhez és új ügyvezető választáshoz szükséges okiratokat készítettek. Ezek kimondták, hogy a néhai ügyvezető a halála előtt négy nappal üzletrészét élettársának értékesítette, új ügyvezetőként pedig közös fiukat jelölték meg.

Az okiratokat benyújtották és be is jegyezték a cégnyilvántartásba. A változtatás hatására a hagyatékból kimaradt a cég 236.8 millió forint értékű üzletrésze, így az elhunyt ügyvezető korábbi kapcsolatából született fia abból nem örökölhetett. A vádlottak akár 11 év szabadságvesztést is kaphatnak, ám az ügyészség beismerés és tárgyalásról való lemondás esetére – egyebek mellett – felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt.