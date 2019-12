Pollreisz Balázs lett a győri ellenzéki összefogás polgármesterjelöltje

Ahogy azt már kedden megírtuk, most hivatalosan be is jelentették, hogy Pollreisz Balázs, az MSZP győri szervezetének elnöke a szocialisták, a DK, a Momentum, az LMP, a PM és a Jobbik által alkotott győri ellenzéki összefogás polgármesterjelöltje - jelentették be a pártok képviselői szerdán sajtótájékoztatón, Győrben.

Január 26-án tartanak megismételt polgármester-választást, miután Borkai Zsolt polgármesteri megbízatása november 8-án lemondással megszűnt.

Pollreisz Balázs azt mondta: az ellenzéki összefogás civil jelöltet keresett, de a civil jelöltek nem merték, vagy tudták elvállalni a jelöltséget. A jelöltséget azzal vállalta el, hogy megválasztása esetén nem az MSZP, hanem az ellenzéki összefogás és a győriek érdekeit képviseli majd.

Glázer Tímea, a DK győri szervezetének elnöke, az ellenzék polgármesterjelöltje az október 13-i önkormányzati választáson, közölte, egészségi állapota nem engedi, hogy ismét megmérettesse magát. Úgy fogalmazott, azért nem vállalta a jelöltséget mert nem tud százszázalékosan a kampányra koncentrálni, de minden erejével támogatni fogja Pollreisz Balázst.

(MTI)