Mr. Rick büszke a 22 évesen helyettes államtitkárrá vált lányára

"A béketábor lázban él, szén kell s vörös a cél. A Norma abnorma, munkaversenyek, és pofa be koma! Május 1-ig ha jó voltál, SZOT a beutaló és a Wartburg száll" - énekelte a kilencvenes évek egyik gagyipop előadója, Mr. Rick, aki ma már büszke apuka, ugyanis - mint azt megírtuk- az ő lánya, a mindössze 22 éves Rácz Zsófia lett az Emberi Erőforrások Minisztériumának ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára.

"Egyszerre éreztem mámoros büszkeséget és féltő szorongást, amikor Zsófi felhívott minket Washingtonból, hogy közölje a fantasztikus hírt, de benne is hasonló érzelmek kavarogtak" - mondta a Blikknek Mr. Rick, azaz Rácz Erik. Aztán arról is beszélt, hogy mennyire sajnálja, amiért Magyarországon a nemtelen becsmérlést nem lehet száműzni a politikai kultúrából. "Ettől egyetlen szülő sem tudja megóvni a politikai pályára lépő gyermekét. Szerencsére Zsófi annyira nem görcsöl emiatt, mint én" – magyarázta, hozzátéve, hogy a kinevezés a lányát is meglepte.

Ahogy azt az Index is megírta , egy 22 éves joghallgató lett a család- és ifjúságügyért felelős helyettes államtitkár. Rácz Zsófiát a Facebook-oldalán mutatta be szerdán Novák Katalin, család- és ifjúságügyért felelős államtitkár.

A jelenlegi rendelkezés szerint „közigazgatási államtitkárrá és helyettes államtitkárrá minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy kinevezhető, aki jogász mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel vagy gazdaságtudományok képzési területen alap- vagy mesterképzésben szerzett közgazdász szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a feladat- és hatáskörének megfelelő szakirányú szakképzettséggel rendelkezik.”

Rácz Zsófia viszont még a diploma megszerzése előtt került Novák Katalin mellé. A 2013-ban létrehozott, kormányközeli Alapjogokért Központból ment ki a féléves ösztöndíjra, ám azt nem töltötte ki, hazatért élve a lehetőséggel, hogy Novák mellett dolgozhat. A terület szakpolitikai, de nem egészen példátlan, hogy oda valaki a diploma megszerzése előtt kerül: Illés Boglárka is előbb kapta megbízatását, mint a végül megszerzett jogi diplomáját.

A törvénymódosításra a 444 is rákérdezett, nekik az Emmi sajtóosztálya egész pontosan ezt válaszolta: