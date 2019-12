Hármast kapott, ezért szurkálta össze tanárát a győri diák

„Már az óra elején megmondta, hogyha hármast kap a fizika dolgozatára, leszúrja a tanárt, majd amikor tényleg hármast kapott, hátba szúrta” − több diák is ezt állította az Indexnek arról a 17 éves fiúról, aki csütörtökön a fizika órán szurkálta össze tanárnőjét.

A diákok szerint a nőről egy másik tanuló rángatta le a teljesen elborult fiút, aki egy bicskával támadt a pedagógusra. Az egész három másodperc alatt történt, aztán két másik tanár rohant be a terembe, akik azonnal kivitték a nőt, állítják a diákok. Három perccel később a rendőrök is megjöttek, addig András „halál nyugodtan ült és azt hajtogatta, hogy

ebből majd tanul.

A tizedikes tanulót a rendőrök végül bilincsben vitték el az iskolából és emberölés bűntett kísérletének gyanúja miatt indítottak ellene eljárást, kihallgatása most is tart, olvasható a police.hu-n. És folyamatosan hallgatják ki a fiú osztálytársait is, aki közül többen sokkos állapotban vannak.

A történtekről az iskola igazgatója nem akart nyilatkozni, Gede Eszter, a Győri Szakképzési Centrum kancellárja az Indexnek viszont azt mondta, nagyon sajnálják, megrendüléssel értesültek a történtekről.

Mindent megteszünk a diákok és kollégák érdekében, hogy ez az ügy tisztázásra kerüljön. A rendőrség is vizsgálódik, mi pedig pszichológus és más segítők közreműködésével igyekszünk segíteni.

A megszúrt tanárnőt kórházba szállították és jelenleg is megfigyelés alatt tartják. Oláh Attila, a győri Petz Aladár Megyei Oktatókórház orvosigazgatója korábban azt mondta, hogy a nő állapota stabil, nincs életveszélyben. Több késszúrás érte, egyebek mellett a hátán, de sérült az alkarja is, amelyet később műteni kell.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter közleményben reagált a történtekre. Ebben azt írják, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium megdöbbenéssel fogadta a győri iskolában történt késelés hírét. Palkovics László tárcavezető telefonon kért tájékoztatást az áldozatot ellátó Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató-főorvosától a pedagógus állapotáról. A minisztérium minden szükséges segítséget és támogatást kész megadni a tanárnőnek és családjának, az érintett szakképzési intézménynek. A diákokat pszichológus segíti a történtek feldolgozásában. A tárca bízik benne, hogy az alapos rendőrségi vizsgálat mielőbb fényt derít a súlyos eset körülményeire, okaira. A Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakgimnázium egy kifejezetten jó nevű intézménynek számít a városban. A diákok szerint éppen ezért „sok zárkózott maximalista diáktárs van az iskolában, mivel eléggé elit helynek lehet mondani. Sokan nehezen viselik ha nem tudnak a saját elvárásaiknak megfelelni.” A késelő diákról is ezt mondták társai. A kollégista fiú több tanulmányi versenyen is eredményesen szerepelt, legutóbb novemberben lett harmadik a csapatával.

