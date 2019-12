Három tanítási órát várt, aztán ürügyet keresett és szúrt a győri diák

Három pszichológus is érkezett pénteken reggel abba a győri szakközépiskolába, ahol tegnap az egyik diák többször megszúrt egy tanárnőt. Az első órában ők beszélgettek azokkal, akik az osztályteremben voltak és közelről látták, mi történt, de a jövőben azok a diákok és tanárok is kérhetnek segítséget, akik úgy érzik, szükségük van rá, mondta az Indexnek Módos Gábor, a Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakközépiskola igazgatója.

Pénteken reggel ő és láthatóan több tanár is még a történtek hatása alatt volt, mint mondta, mélyen megrendítette és megdöbbentette őket az eset, hiszen „semmilyen rendszer nem szűrte ki, hogy a 17 éves diáknak problémái lehetnek. Példás, kitűnő tanuló volt.” Az igazgató szerint a megszúrt pedagógus fizikailag biztosan felépül, lelkileg viszont ez hosszabb folyamat lesz, és idő lesz kitalálni azt is, hogyan vegyék majd észre, hogy a gyerekek milyen eszközöket visznek be az iskolákba.

Azt, hogy a jövőben, hogyan tudják majd az iskolák ellenőrizni, hogy a gyerekek mit visznek be az iskolába, magasabb körökben dől el

– válaszolta kérdésünkre az intézmény vezetője.

„Akkorát csapott az asztalra, hogy csak kamilláztunk”

A szakközépiskola diákjai pénteken reggel is Bandiról meg a késelésről beszéltek, a közös Facebook-csoportokban és az óra előtti cigizések közben is ez a téma most. Hogy látták-e nála korábban a bicskát, amivel szúrt? Voltak-e furcsa dolgai, dühkitörései? Osztálytársai szerint a kés korábban csak akkor került elő, ha a táskájából a zsebébe tette át, de soha nem hencegett vele.

Az utóbbi időben egy olyan eset volt, amikor valamivel szívattuk és ő akkorát csapott az asztalra, hogy csak kamilláztunk

– mondta a fiú egyik osztálytársa.

Ez főként azért volt váratlan reakció, mert egyébként „egy visszahúzódó gyerek, egy-két barátja van, de bulizni, szórakozni egyáltalán nem járt”. Osztályfőnökével sem volt korábban konfliktusa, csütörtökön pedig három tanítási órát várt, miután kisétált az osztályfőnökéhez és megkéselte.

Tegnap az Indexnek több diák is azt írta, hogy iskolatársuk már az óra elején megmondta, hogy ha rossz jegyet kap a dolgozatára, leszúrja a tanárt. Az osztálytársak, akik a támadás közben is a teremben voltak ma viszont arról beszéltek, hogy Bandi a második órán kapta meg hármas matek dolgozatot és az ötödik órában, fizika órán késelte meg az osztályfőnökét.

Kivitte a füzetét, hogy szeretne valamit mutatni, a tanárnő mögé állt és hátba szúrta. Először azt hittük, hogy a tanárnő rosszul lett, mert egy kicsit félredőlt, Bandi meg csak segít neki. Aztán megláttuk a kezében a kést. A mellettem ülő srác kiugrott a padból, de addigra még egyszer megszúrta a kezén. Végül ő csavarta ki a kezéből a kést, egy másik osztálytársunk pedig kirohant a teremből segítséget hívni

- mondta az Indexnek az egyik osztálytárs.

A sikoltozást három osztályteremmel arrébb is hallották, végül két tanár rohant be az osztályba, ők vitték ki a megsebesített pedagógust a teremből. Az 51 éves pedagógus jelenleg is kórházban van. Oláh Attila, a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház igazgatója az Index kérdésére ma azt mondta, hogy a nő állapota stabil, tegnap megműtötték az alkarját és néhány nap múlva hazaengedhetik.

A Tapolca környékéről származó diák az iskola kollégiumában lakott, jelenleg viszont őrizetben van, a rendőrök kezdeményezik letartóztatását, de az iratokat még nem küldték meg az ügyészségnek, így egyelőre kérdés, hogy a vádhatóság indítványozza-e a fiú letartóztatását.

(Borítókép: A győri Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola épülete 2019. december 6-án. Fotó: Ajpek Orsi/Index)