Deus ex juhászkutya mentette meg a rendőröket

Bűnösnek mondta ki a Hajdúböszörményi Járásbíróság azt a két férfit, akik ráuszítottak egy kutyát a házuk területén intézkedő rendőrre, írja a Debreceni Törvényszék honlapja. Az esetben az az igazán érdekes, hogy a kutyát egy másik, addig csak az udvaron fetrengő kutya fékezte meg, ami a levegőben kapta el a támadó állatot, és harcolni kezdett vele.

A törvényszéki leírás szerint a mentőket egy olyan családhoz hívták 2017 júliusában, ahol az anya erősen vérzett, az apa (B. Z.) pedig agresszíven viselkedett. A kiérkező mentők szóltak a rendőröknek is, a férj viszont nem akarta őket beengedni a házba, és váltig állította, hogy a felesége öngyilkos akart lenni, miközben a nő szerint akkor vágta meg magát, amikor B. Z. megpróbálta a poharat kivenni a kezéből. Amikor a mentősök vitába keveredtek a családdal, a rendőrök bementek az udvarra, ahol az agresszív férjet többször is felszólították, hogy ne akadályozza őket. Miután látta, hogy a rendőrök nem tágítanak, sőt, meg is bilincselik, B. Z. arra kérte a fiát, hogy eressze a rendőrökre a közben felidegesített, házőrző stafford terriert.

A fiú megtette, de ", de a támadást váratlan esemény hiúsította meg", ahogy az ügyészség fogalmaz, mert az addig nyugodtan az udvaron fekvő kaukázusi jellegű kutya felugrott, és a levegőben elkapta a házőrzőt, és harcolni kezdett vele. Az első kutyát elengedő fiúnak kellett szétszednie az állatokat, de közben ő is megsérült, a mentőknek őt is el kellett látniuk.

Az elsőfokú bíróság elsőrendű B. Z.-t bűnösnek mondta ki társtettesként elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntettében és felbújtóként elkövetett testi sértés bűntett kísérletében, ezért őt 1 év 10 hónap börtönbüntetésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte. A bíróság bűnösnek mondta ki másodrendű vádlottat, azaz B. Z. fiát hivatalos személy elleni erőszak bűntettében és testi sértés bűntett kísérletében, ezért őt 1 év 4 hónap börtönbüntetéssel és 2 év közügyektől eltiltással sújtotta.