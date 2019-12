Pécs elutasítja a város alá benyúló uránbánya tervét

A Kóbor József LMP-s képviselő kérésére tárgyalt határozatok egyike alapján a közgyűlés

ellenzi, hogy a városban és közvetlen környezetében mélyművelésű uránbánya létesüljön. egyben elvárja, hogy a kormány és az Országgyűlés tartsa tiszteletben a pécsiek jogát arra, hogy véleményt formáljanak a kérdésben. a fideszes Bognár László javaslatára pedig a határozat kiegészült azzal, hogy az önkormányzat jelentkezzen be ügyfélként a mecseki uránbánya újranyitásával kapcsolatos jogi és környezetvédelmi eljárásokba.

A másik, szintén kedden elfogadott nyilatkozat értelmében a közgyűlés ellenzi, hogy Boda térségében bárminemű nagy aktivitású hulladéklerakót létesítsenek.

Kóbor József a döntés előtt tartott sajtótájékoztatón elmondta, sehol a világon nincs még nagy radioaktivitású hulladékok végleges tárolását szolgáló létesítmény. Az Európai Unió ugyanakkor irányelvet fogadott el arról, hogy a feladat elvégzéséről, a helyszín kijelöléséről az országoknak önállóan kell gondoskodniuk.

Az egyes államok általában több helyszínt vizsgálnak, Magyarországon azonban már húsz esztendeje csak Boda térségében folytatnak ilyen munkálatokat.

Kóbor szerint Pécs számára negatív hatások sokaságával járnának a további vizsgálatok és a lerakó esetleges, a 2060-as évek végére tervezett megnyitása. Azt is felidézte, korábban Orbán Viktor is úgy nyilatkozott, hogy a pécsiek véleménye nélkül nem hoznak döntést a tervezett atomhulladék-lerakóról.

Az előterjesztés összefoglalja a tervezett uránbánya jelenlegi helyzetét is. Pécsen és környékén az ötvenes évek végétől uránt bányásztak, ami 7-8 ezer embernek adott megélhetést, azonban a rendszerváltáskor kiderült, hogy a pécsi urán a piaci árnál lényegesen drágábban kitermelhető, ezért drasztikus leépítések kezdődtek, majd 1997-ben bezárták a bányát. A mecseki uránkutatások felélesztésére 10 évvel később a Wildhorse Energy nevű ausztrál cég kért engedélyt. A vállalat évekig tervezgette az uránbánya - és a bezárt mecseki szénbányák - újbóli megnyitását, végül 2015-ben kivonult a megyéből, a vállalkozását pedig eladta a Magyar Urán Resources Kft.-nek. A magyar cég azt tervezi, hogy Kővágószőlős térségéből elindulva, több kilométeres lejtős aknával, Pécs lakott területei alá benyúlva mélyművelésű uránbányát nyithasson. Ez a tervezet azonban már hiányos hatástanulmányai miatt korábban is erőteljesen borzolta a pécsi kedélyeket, az előterjesztés is megállapítja

a bányanyitás vagy akár csak az érdemi előkészítő tevékenység egészségügyi kockázattal jár, és hatással van a turizmusra, az ingatlanárakra, a pécsiek életminőségére.

(MTI)