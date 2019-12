Szél: Az Emmi nem halasztja el a hatévesek kötelező beiskolázásának bevezetését

Hiába a szakmai szervezetek, az érintett szülők és az ombudsman tiltakozása, az Emmi nem halasztja el az iskolaérettség, a tankötelezettség kezdetének megállapítására vonatkozó új eljárásrend bevezetését, tudta meg Szél Bernadett független képviselő, amikor Hadházy Ákossal és Szabó Szabolccsal látogatást tettek az Emmiben, bojkottálva a parlamenti szavazást, ami súlyosan bünteti ezután a rendbontó képviselőket és megnehezíti a frakcióalapítást.

Szél Bernadett a Facebookon először arról panaszkodott, hogy nem akarták őket beengedni az Emmi államtitkárához, majd azt írta ki, hogy végül főosztályvezetői szinten fogadták őket, amikor a hatévesek beiskoláztatása miatt kérdéseket akartak feltenni. Dél után arról posztolt a képviselő, hogy nagyon fontos információkat tudtak meg:

az EMMI nem hajlandó elhalasztani a kötelező 6 éves beiskolázásra vonatkozó új eljárási szabályokat -- ezt most személyesen is megerősítették nekünk. Január 31-ig lehet kérvényt benyújtani, 2021-től viszont január 15-e lesz határidő. Kértem, hogy erősítse meg: valóban kiválthatja-e a pedagógiai szakszolgálatok szakértői bizottságainak véleménye a kérvényt, és azt válaszolta, igen, idén is és ez a jövőben is így fog maradni. 2020. január 31-ig a pedagógiai szakszolgálatoknak a szülők kérésére iskolaérettségi vizsgálatot kell végezniük és annak eredményét biztosan elfogadják.