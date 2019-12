Karácsonyék szerint a belvárosban akár 30-40% is lehet a biciklis közlekedés aránya

Azt kell elérni, hogy minél kevesebbet és minél kisebb távon kelljen közlekedni, hogy azt már ki lehessen szolgálni közösségi közlekedéssel, gyalogos- és biciklis forgalommal

- mondta Balogh Samu várostervező, Karácsony Gergely Budapest főpolgármesterének kabinetfőnöke a Magyar Narancsnak adott interjújában. Októberben írtuk meg, hogy Balogh lesz Karácsony kabinetfőnöke, ahogy azt is, hogy ő volt felelős Karácsony programjának megírásáért is. A mostani interjúban azt mondja, a feladata többek között éppen az, hogy ez a program meg is valósuljon.

A fenti idézet arra a kérdésre volt válasz, hogy hogyan lehet megvalósítani az autósforgalom csökkentését, ami nagy hangsúlyt kapott Karácsony programjában. Balogh szerint a mobilitási igényt kell alapvetően csökkenteni, hogy kevesebbet kelljen közlekedniük az embereknek a városban.

Fotó: Nagy Szabolcs / Index Balogh Samu

A közösségi közlekedés felé terelés nehézségére példaként hozza a lap a 3-as metró felújításának elhúzódását, amire Balogh azt mondja: ezt a felújítást nem így kellett volna végezni, de ez egy olyan öröksége az új városvezetésnek, amit így kell most már végigcsinálni.

A lap a pesti fonódó villamos megvalósításának lehetőségére is rákérdez, amire Balogh azt mondja, az ehhez több idő kell. Már csak azért is, mert ha elkezdődik a 3-as metró középső szakaszának felújítása, nem túrhatják fel az utat. Majd utalva a metrófelújítás elhibázott ütemezésére megjegyzi: ha előbb csinálták volna meg, hogy a Bajcsy-Zsilinszky úton villamos járjon - összekötve ezzel a 14-es villamost a 47-49-es villamosokkal - akkor az a metrópótlásban is segítség lett volna.

Amit viszont rövidebb időn belül is meg lehetne csinálni, az a Soroksári út és a Haller utca találkozásánál egy vágánykapcsolat a belváros felé, mondja Balogh, és hozzáteszi, ez már csak azért is jönne jól, mert ha a Nagyvárad tértől lezárják majd a 3-as metrót, onnan gyorsan be lehetne jutni villamossal a belvárosba. Ezt az 1-2 milliárdos beruházást a főváros is tudná vállalni.

A városi biciklis közlekedésről Balogh azt mondta, a pesti belváros kifejezetten ideális a biciklis közlekedésre - lapos, sűrűn lakott rész -, Amszterdamnál is jobb adottságai vannak. A mobilitási terv szerint 10%-ra kellene emelni a biciklis közlekedés részarányát, de szerinte a belvárosban a 30-40% is elérhető lenne. A közbringarendszerre pedig szükség van, de annak szerinte meg kell újulnia, annak felhasználása jelenleg csökken.

A kormánnyal való egyeztetés, illetve ennek legfőbb fórumával, a Közfejlesztések Tanácsával kapcsolatban Balogh úgy fogalmazott alapnak:

Ez a legfőbb fórum, ahol a főváros és a kormány tárgyal, jövő héten veszünk részt rajta először. Vannak rossz érzéseink azzal kapcsolatban, hogyan nézhetett ki, amikor még Tarlós István ült ott, mennyire volt ez egyenlő felek fóruma. Mi mindenesetre konkrét előterjesztésekkel készülünk

A Liget-projektről Balogh elmondta, tartják, hogy újra kell tárgyalni a nyilvánosság előtt, és az álláspontjuk továbbra is az, hogy a megkezdett projekteket be kell fejezni, a többit viszont el sem kell kezdeni. Az atlétikai centrum megépítésével kapcsolatban pedig 5 feltételt szabtak, ez is előkerül majd a tanács ülésén, és bíznak benne, hogy elfogadja a kormány azokat.

Mivel Balogh 2016-ban az olimpiai projekten is dolgozott, és hitt abban, hogy fapadosan is meg lehet szervezni egy olimpiát, fel is teszi a lap a kérdést, hogy legyen-e Budapesten olimpia.

Az túl nagy falatnak tűnik, hogy önállóan olimpiát rendezzünk. De hogy a kelet-közép-európai országok összefogjanak és mondjuk Bécs, Budapest, Pozsony közösen megrendezzen egyet, ha már többször 50 milliárdot elköltöttünk az egészségügyre és még többet a közösségi közlekedésre, az nagyon szép álom

- válaszolta Balogh.