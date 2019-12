Dubajba, Las Vegasba és Panamába is repült a HM utasszállítója

Bár nem nyilvános, az Átlátszó megszerezte a frissen beszerzett új honvédségi repülőgépek összes eddigi útvonalát, amikből kiderül, hogy a honvédség két Airbus A319 és két Dassault Falcon 7x típusú repülője olyan helyeken is járt az elmúlt évben, mint Dubaj, Las Vegas, Málta vagy Panama.

Semmilyen hivatalos tájékoztatást nem adtak ezekről az utakról, és a Honvédelmi Minisztérium (HM) az Átlátszó kérdésére sem árulta el, hogy a Magyar Légierő kiket és miért utaztatott közpénzen egzotikus helyszínekre, kaszinóvárosokba, adóparadicsomokba és népszerű külföldi nyaralóhelyekre.

Fotó: Honvedelem.hu A honvédelem Dassault Falcon 7x típusú repülője

A 604-es lajstromjelű Airbus 2018-as úti céljai között főként olyan európai városok voltak, mint Belgrád, Köln, Ljubljana, Linköping, Luxemburg, Oslo, Split, Zágráb, Varsó, de járt a gép Tbilisziben, a görög Híosz szigetén és a népszerű spanyol üdülőhelyen, Alicantéban is. A gép legegzotikusabb útja az Átlátszó szerint 2018. november közepén egy kiruccanás volt Dubajba, ami után Bandar Lengehben (Irán) és Hojban (Azerbajdzsán) bukkant fel a repülő. A repülő 2019-es útjai közül a legérdekesebb az októberi 10–13. közötti, 3 napos tartózkodás a népszerű görög üdülőhelyen, Thesszalonikiben.

A 605-ös lajstromjelű Airbus 2019. május elején három napot töltött a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetek második legnagyobb tagján, a turisták körében nagyon népszerű Fuerteventura szigetén. (A 604-es gép novemberben töltött három napot ugyanitt.)

Június 30-án a 605-ös repülő egy másik kedvelt nyaralóhelyre, a spanyolországi Alicante városába ment, és még aznap vissza is jött Budapestre. Majd egy héttel később, július 6-án megint kiment Alicantéba, ahonnan ismét még aznap haza is jött. 2019. november 19-én pedig Dubajban tűnt fel a 605-ös honvédségi Airbus. Ugyanitt járt 2018 novemberében a másik, 604-es Airbus is.

A 606-os lajstromjelű Dassault Falcon sok más desztináció mellett április közepén Mexikóvárosba és Panamavárosba ment, április 28-tól május 2-ig Las Vegasban volt.

Az Átlátszó szerint nagyon valószínű, hogy a honvédségi repülőgépek esetenként kikapcsolt transzponderrel is repülnek, mert több olyan utat is találtak a lap munkatársai, amelyeknek nincs nyomuk a transzponderadatokban. A 606-os Falcon transzponderjeleit például 2019. április 14. és 18. között csak Magyarországon észlelték, de spotterek lefotózták Máltán április 15-én és április 17-én is.

A cikk megjelenése előtt az Átlátszó összegyűjtötte a négy honvédségi repülőgép legérdekesebb útjait, és megkérdezték a Honvédelmi Minisztériumot, hogy miért mentek ezekre a helyszínekre a repülők, és kiket szállítottak oda. A tárca azonban nem válaszolt a kérdésekre.