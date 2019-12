Félkészen, sarasan használják a szentendreiek a P+R parkolót

Másodjára járja be a sajtót az esőben gyakorlatilag csak gumicsizmában megközelíthető szentendrei P+R parkoló fotója, pedig a HÉV-állomásnál lévő SPAR mögötti területre már 2017 novembere óta parkolnak az autósok. Akkor még kisebb dombok jelezték a földmunkát, ami 2018 januárjára befejeződött – és megtörtént a parkoló műszaki átadása, ám ettől még hivatalosan továbbra sem lehetett használni, hiszen továbbra sem volt készen.

A Társaság az Élhető Szentendéért Egyesület képviselője a Facebookon is végigkövette a parkoló építését, itt számolt be a műszaki átadásról, és arról is, milyen pótolandó hiányosságokat jelzett az akkori alpolgármesternek, Török Balázsnak. Posztja alapján szólt például, hogy a jelentős, sok száz fős gyalogos miatt szükség lenne járdára vagy gyalogösvényre, és jelezte, hogy az autóknak épített beton felugratók (a parkoló szintje magasabban van, mint az út szintje, ezért 20 centis felugratót betonoztak oda) néhány évente tönkremennek majd a használattól.

Átadták, de mégsem

A Szentendrei Körkép+ az év februárjában már azt írta, hogy a noha a helyi önkormányzat tájékoztatása szerint lezárult a parkoló építésének első üteme, a hivatalos átadás továbbra sem történt meg. Ez az akkori polgármester, Verseghi-Nagy Miklós Szentendre és Vidéke Facebookra feltöltött videójából derült ki, ahogyan az is, hogy az önkormányzat egy forintot sem fizetett még az erre szánt 17 millió forintból a pályázatot elnyerő kivitelező cégnek, a B Build&Trade Kft-nek. A B Build&Trade Kft. Benik Balázs többszörös tereprali-bajnok vállalkozása, és olyan építőipari munkákra kötött szerződést, mint a Pécsi Labdarúgó Utánpótlás Akadémia generálkivitelezése vagy a Bajcsy-Zsilinszky Kórház új szakrendelőjének megépítése. Utóbbit a DIGI-X Zrt.-vel közös konzorciumban kivitelezik, írja a Magyar Építők.

2018 februárjában tehát az önkormányzat honlapjára is kikerült egy cikk, amiben azt írják, a parkoló nincs kész, ez csak előkészítő munka, hivatalos átadás nem történt, de használni azért lehet.

Ez a felület tehát még nem kiépített parkoló, csak útalap. A felületén sajnos tócsák és mélyedések alakulnak ki, ami elkerülhetetlen a földutak esetén, de a tél elmúltával és a talaj vízelszívó képességének növekedésével a tócsák megszűnnek. A végleges parkoló kialakításáig a felületet gréderezéssel és a tócsák kiegyenlítésével történő karbantartási munkák végzésével kezelik, hogy a használhatósága fennmaradjon. A műszaki felülvizsgálat során kivitelezési hiányosságokat is megállapítottak, melyek javítása is hamarosan megtörténik. Itt írtak arról is, hogy a 2017 őszén magántulajdonból önkormányzati tulajdonná vált terület parkolóvá alakítását csak három ütemben tudják megvalósítani, mivel a BKV, mint lehetséges társfinanszírozó visszalépett a projekttől. „Az első fázis megvalósítására beadott pályázat sikeres volt, így idén elkészül az első ütem, a második fázisra pedig a 2018-as költségvetésben különítenek el forrást. A projekt harmadik fázisa érinti az önkormányzati tulajdonba került területet, melynek teljes kiépítésére egyelőre nincs forrás" – áll a város honlapján.

Az októberi önkormányzati választások Szentendrén is változást hoztak, az addigi fideszes polgármestert a Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület jelöltje, Fülöp Zsolt váltotta, ő örökölte meg a helyiek elégedetlenségét a parkoló miatt. A félkész, saras parkolóról készült kép december közepén járta be újra a sajtót, és aznap, amikor körbefutott, már el is kezdték sürgősen rendezni az áldatlan állapotot. Legalábbis átmenetileg.

A parkoló problémáját örököltük, nem a jelenlegi városvezetés építette ilyenné. Ez is egy a sok ügy közül, amit az előző városvezetés rosszul csinált, anno az egyik egyesületi képviselőnk körbe járta is a témát, amiből feketén-fehéren kiderül, hogy nagyságrendekkel kevesebb pénzből is meg lehetett volna csinálni. Az elmúlt héten már kértük a városi szolgáltatót, hogy készüljön ASAP terv a javítására, de fontos tudni, hogy az előző városvezetés által így megépített P+R parkoló soha nem lesz jól működő, mindig saras lesz és kátyús, mert rossz technológiát választottak. A területen jelenleg "tűzoltásként", a víz elvezetése történik, a gödröket feltöltik zúzott kővel, tömörítik. Mindehhez tegyük hozzá, hogy tél van és eső, amely időjárás ellensége ennek a munkának.

– nyilatkozta az Indexnek Pilis Dániel alpolgármester. Tartósabb megoldást az hozhat, ha a parkolót befejezik, vagyis burkolatot kap, és megoldottá válik a vízelvezetés. Erre vonatkozó tervek vannak, de most nincs kivitelezési idő, leghamarabb ebbe tavasszal tudnak belekezdeni.

A rendeltetésszerű használathoz be kellene fejezni a munkát

És hogy mit mond az első ütem kivitelezője? Kérésükre szó szerint idézzük a lapunknak küldött közleményt. „Cégünk a Szentendre P+R parkoló építési terület előkészítésére és finom földmunka - ideiglenes felület kiépítésére szerződött. A szerződésünkben szereplő munkákat igazoltan elvégeztük. Információink alapján más kivitelező építette a parkoló I. ütemét, a II. ütem és a vízelvezetés még most sem készült el. Cégünk a felület stabilizálása érdekében külön díjazás nélkül több millió Ft. eredeti műszaki tartalomban nem szereplő munkát végzett el, de egy 2 éve átadott laza felület (félig kész építmény) karbantartása álláspontunk szerint nem a mi kötelességünk. Összefoglalva, cégünk a parkolóépítés részmunkájára szerződött - a rendeltetésszerű használathoz álláspontunk szerint be kellene fejezni az építményt."

Úgy tudjuk, a B Build&Trade Kft.-t 2018 augusztusában fizették ki a munkálatokért, ami ezek szerint nem más volt, mint előkészítő földmunka. Az árat egyébként meglehetősen drágának találja a jelenlegi alpolgármester, mint mondta, annak idején, még civil szervezetként utánajártak, mennyibe kerülne egy hasonlóan nagy terület rendezése: a legolcsóbb beszerzett ajánlatuk bruttó kb. 9 millió forintból, a legdrágább bruttó kb. 16 millió forintból tudta volna vállalni a munkálatokat. Tanulság nincs, a szentendreieknek van egy félig (se) kész parkolójuk, ami mindaddig vizes lesz, amíg a vízelvezetést nem oldják meg.

(Borítókép: Szentendre Önkormányzat)