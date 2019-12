Hollik: A klímavédelem fontos, de nem lehet az emberekkel megfizettetni

A klímavédelem fontos, de nem lehet az emberekkel megfizettetni

– jelentette ki az MTI szerint Hollik István az az állami televízióban csütörtök este. A kormányszóvivő szerint a magyar kormány egyetért a klímavédelmi célokkal, de reálisan megvalósítható tervekre van szükség, hogy ne a szegények fizessenek, hanem a nagy szennyező országok és cégek.

Nem emelkedhetnek az élelmiszer- és az energiaárak, nem csökkenhetnek a felzárkóztatásra szánt uniós források, a karbonsemlegesség és az olcsó energia pedig nem képzelhető el atomenergia nélkül, úgyhogy ne támadják Paksot

– mondta a kormányszóvivő. Hangsúlyozta azt is, Magyarország vállalta, hogy 2030-ig 90 százalékban káros anyagoktól mentessé teszi energiatermelését, és ezt tudja is teljesíteni. Szerinte ugyanis az ország károsanyag-kibocsátása már ma is messze elmarad a nagy szennyező országokétól.

De a 2050-re kitűzött uniós karbonsemlegesség Magyarországon számítások szerint 50 ezer milliárd forintot emészthet fel, ami minden egyes magyarnak évi 170 ezer forintjába kerülhet.

– állította Hollik, kijelentve, hogy "ez nem igazságos".

Eközben, mint megírtuk, Lengyelország tiltakozása miatt nem tudott az Európai Tanács megegyezni az Európai Zöld Megállapodás végrehajtásáról az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozójának első napján. Ugyanakkor: