Pénzbüntetést kapott Becsó Zsolt zughotelje

Pénzbüntetést szabott ki a kereskedelmi hatóság a fideszes Becsó Zsolt zughoteljére, írja a 24.hu. A terézvárosi önkormányzat pontos összeget nem írt a lapnak, ami szerint viszont a büntetés több százezres nagyságrendű lehet.

Mint az önkormányzat írta a lapnak,

az önkormányzat munkatársai a lehető legnagyobb szigorral járnak el az ilyen esetekben, de sajnos a szankciók, melyeket törvény szabályoz, nem visszatartó erejűek. Egy több százezer forintos bírságot (ami maximálisan kiszabható) egy ilyen szálláshely egy nap alatt kitermel. Terézvárosban a szálláshelykiadás óriási üzlet lett, Belső-Terézvárosban alig van olyan társasház, ahol ne lenne szálláshelykiadás. Az illegálisan üzemelő helyek kiszűrésére, ellenőrzésére egy önkormányzatnak nincs megfelelő apparátusa.

A 24.hu írta meg először, hogy évek óta feketén működhetett a Nagymező utca 66. szám alatt a Becsó Zsolt kormánypárti képviselő cégének tulajdonában lévő apartmanhotel. Az Ublot Kft. egyik tulajdonosa maga a politikus, a másik pedig M. Arnold, képviselő barátja.

A Blikk újságírója pénteken ment el a szállodához, de ott azt mondták, hogy a hotel zárva van, az internetes oldalakon ugyanakkor továbbra is lehet szobát foglalni. Telefonon elérték Becsót, aki azt mondta,

hogy a tulajdonrésze eladásáról 2018 szeptemberében született döntés, és hogy ezt a cégbíróság is rövidesen bejegyzi.

Az ilyen változások viszont huszonnégy órán belül megjelennek a cégkivonatban, ám annak nem találták nyomát. Azt is mondta, nem vett részt a cég operatív vezetésében.

A földtulajdoni adatok alapján, Becsó szisztematikusan vásárolhatta be magát az épületben, az ingatlanszerzés anyagi fedezete egyelőre több kérdést is felvethet. Mára ugyanakkor, az egyik szálláskínáló oldal adatai szerint a BDHA összesen 16 szobával és 34 férőhellyel rendelkezik, saját honlapjuk szerint pedig a szálláshoz reggelit, sőt, ingyenes reptéri taxit is biztosítanak a nonstop recepció és takarítás mellett.

A Whois.domaintools.com adatai szerint a szálloda honlapját még 2017 júliusában jegyezték be, a Booking.com pedig azt írja, hogy ott 2017 áprilisa óta lehet szállást foglalni. Annak, hogy látványos nyoma van a működésnek azért van jelentősége, mert a 24.hu-nak a szálloda kapcsán nyilatkozó M. Zoltán – aki az Opten adatai szerint nem tulajdonostárs, de nem is cégvezető – azt állította, hogy

jelenleg nem üzemel a szálloda, hanem próbaüzem zajlik.

Soproni Tamás polgármester vizsgálatot indított az ügyben. Helyszíni szemlét tartottak, melynek során kiderült, hogy nemcsak kereskedelmi engedélye nem volt a vállalkozásnak, de a földszinti recepciót is magában foglaló külön épületszárny még a szükséges településképi engedéllyel se rendelkezett. A hotelt még a hét közepén azonnal bezáratta a kerület.