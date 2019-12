Büszkeségből nem kapcsolják le a Puskás Aréna kivilágítását akkor sem, ha nincs benne rendezvény

Támogass te is!

Stummer János jobbikos képviselő fordult írásbeli kérdéssel Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterhez, miután kiderült, nemcsak a mérkőzések idejére, hanem minden éjszakára fényárban úszik a nemrégiben felavatott Puskás Aréna.

Gulyás helyett Orbán Balázs államtitkár válaszolt, méghozzá a következőt:

Budapest méltán híres éjszakai látképének elmaradhatatlan része az épített örökségünk ikonikus elemeinek díszkivilágítása: az Országgyűlés, a Lánchíd, a Budai vár vagy akár a Szabadság-szobor. Fővárosunk azonban nem csak történelmi építészetével büszkélkedhet.

A Puskás Arénában (a továbbiakban: Aréna) Budapest egyik szimbolikus épülete született újjá, amely a városkép egyik meghatározó elemeként turisztikai attrakció is: nem csak nappal, hanem éjjel is.

Hiszen az Aréna több lett, mint egy stadion: Budapest egy világszínvonalú nyolcvanezres koncerthelyszínnel is gazdagodott, így a világhírű sztárok és együttesek többé nem fognak más közép-európai koncerthelyszínt választani pusztán azért, mert Magyarországon nincs megfelelő helyszín. Az Aréna konferenciáknak, fogadásoknak, zárt térben tartott előadásoknak, üzleti eseményeknek is helyszínéül szolgálhat, így a gazdaságos működés feltételei is adottak.

Az Aréna teljes világítását a legkorszerűbb, energiatakarékos LED lámpatestek biztosítják. A homlokzati díszkivilágítást 560 db színes LED világítótest oldja meg. A tervek szerint a díszkivilágítás a korábban említett budapesti középületek kivilágítási rendjéhez igazodva üzemel majd.

Az újjászületett és nemzeti színekben fürdő Aréna száz százalékban magyar teljesítmény: magyarok tervezték, magyarok építették. Büszkék lehetünk rá mindannyian, nappal és éjjel egyaránt. Legyen Ön is az!