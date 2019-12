Hét sebészből hat felmondott a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház hét sebész szakorvosa közül hatan benyújtották felmondásukat, értesült az Index. Úgy tudjuk, az orvosok azért döntöttek így, mert a terhelésünkhöz képest aránytalanul alacsonynak tartják az ügyeleti díjakat. A tárgyalások eddig nem vezettek eredményre.

Értesüléseket a kórház nem cáfolta. A Ralovich Zsolt főigazgatónak küldött kérdésünkre ezt a választ kaptuk:

Sebészeti Osztályunk több orvosa valóban benyújtotta felmondását. Intézményünk vezetése azonban tovább folytatja az egyeztetéseket a Sebészeti Osztály orvosaival, biztosítva egyúttal a feladatuk ellátásához szükséges anyagi- és tárgyi feltételeket, de a munkakörülmények javítása érdekében tett intézkedések sorozatát és a felajánlott ügyeleti díjemelést nem fogadták el.

A kórház azt írta: az orvosok felmondása nem gátolja a kórházban a folyamatos és magas színvonalú betegellátást.

Amennyiben nem sikerül megegyezni az orvosokkal, az elég nehezen megoldható helyzetet teremthet a kórházban. A kórház sebészeti osztályán csak szakorvosok lehetnek ügyeletvezetői poszton. Amennyiben hatan távoznak közülük, nem lehet megszervezni az ügyeleteket. Ennyi sebész szakorvost pedig jelenleg lehetetlen rövid idő alatt másik helyről leigazolni Budapesten.

Hasonló problémák már más kórházakban is adódtak, főleg azokban, amelyek a többihez képest nagyobb terhelés alatt állnak. Ezek közé tartozik a Jahn Ferenc kórház is. Az ügyeleti munka itt extrém koncentrációt és folyamatos jelenlétet igényel az orvosoktól a kisebb intézményekhez képest. Az orvosok a folyamatosan áramló, azonnali műtéteket igénylő, akkut esetek miatt nem tudják elvégezni egyéb betegeik tervezett operációit sem.

Mindeközben az ügyeletekért ugyanakkora összeget fizetnek itt is, mint más kórházakban. Sőt, az is előfordul, hogy a kisebb ügyeleti terhelésű kórházak úgy csábítanak magukhoz szakorvosokat, hogy ott még magasabb összeget is fizetnek.

Amennyiben nem sikerül megegyezni a sebészekkel, az a többi budapesti kórház hasonlóan túlterhelt sebészeti ügyeletén is fokozhatja a nyomást, hiszen akkor ezekre irányítják át az eddig a Jahn Ferenc kórház által felvett sürgős eseteket. Hasonló eset történt nyáron, amikor az óbudai Szent Margit Kórházból a szakorvoshiány és a nyári szabadságolások miatt a súlyosabb eseteket másik kórházba kellett átirányítani. Problémát okozott Budapesten az is, amikor elhunyt egy érsebész, és emiatt instabillá vált az ügyeleti rendszer.

Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara új elnöke nemrég az Index élő adásának vendége volt, ahol azt mondta: el kell érni, hogy bruttó egymillió forint legyen az orvosi alapbér.

(Borítókép: A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház épülete. Fotó: Kovács Tamás / MTI)