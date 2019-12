Kilőttek egy vaddisznót a Hajógyári-szigeten

Kilőttek egy kan vaddisznót a Hajógyári-szigeten, miután több bejelentést kapott az Óbuda-Békásmegyer Közterület-Felügyelete.

A Közterület-Felügyelet facebook-posztjában azt írta, kénytelenek voltak intézkedni, miután a múlt héten egy vaddisznó rátámadt egy kutyára sétáltatás közben, és agyarával átszúrta a térdét. A disznót csak a kutya gazdáinak kiabálása riasztotta el.

Az eset után átfésülték a szigetet, de arra jutottak, hogy a vaddisznó a sziget déli csücskén lakhat, ami viszont az Állami Vagyonkezelő gondozásában lévő terület, amit nem tudtak átvizsgálni, úgyhogy csapdákat helyeztek ki. Az eredeti terv szerint meg akarták vizsgálni a befogott állatot a sertéspestis járvány miatt, de mivel a csapdák nem jöttek be, ezért a vadkant ellenőrzött keretek között ki kellett lőni.

A NÉBIH Vadgazdálkodási egységek kockázati besorolása alapján az afrikai sertéspestis járvány tekintetében Budapest és Pest megye magas kockázatú területnek számít, és az Országos Főállatorvos határozata alapján magas kockázatú területeken a vaddisznó vadászata kötelező.

Budán nem új a vaddisznó-probléma: a malacok nem az erdőkből látogatnak be a városba, hanem egyenesen beköltöznek, és alkalmazkodnak az ottani életkörülményekhez. A vaddisznóknak (sőt a rókáknak és más vadon élő állatoknak is) kényelmesebb táplálékszerzési lehetőség az emberek által elérhető helyen hagyott szemetet, komposztot, takarmányt megdézsmálni, mint vadászni. Épp ezért, a Pilisi Parkerdő Zrt. az Indexnek egy korábbi válaszában azt írta, hogy a lakosság is sokat tehet a vaddisznókárok megelőzéséért:

az ingatlanokat határoló kerítések vadbiztossá tételével;

az elhanyagolt telkeken, illetve közterületen lévő bozótosok felszámolásával, elhanyagolt, gazdátlan területek lekaszálásával, rendbetételével;

ideiglenes és állandó etetési tevékenység megszüntetésével;

a zöldhulladék szakszerű kezelésével.

Bár az állat kilövése óta nem érkezett vaddisznóról szóló bejelentés, a Közterület-Felügyelet arra kéri a kutyatartókat, hogy kerüljék a sziget déli csücskét.