Pofátlan sofőrök: 100 ezer forintot ért a leállósávos közlekedés

Az előző, hat napon át tartó akciójuk után most két napig ellenőriztek a BRFK munkatársai civil autókból. Akárcsak legutóbb, most is főként olyan autósokat szűrtek ki, akik buszsávban közlekedtek, áthajtottak a piroson, figyelmen kívül hagyták a kötelező haladási irányt, telefonáltak vezetés közben, vagy éppen engedély nélkül vezettek.

A rendőrök összesen 32 sofőrt bírságoltak meg, írja a police.hu. A legtöbb – hét – autóst azért büntették mert átmentek a záróvonalon. A legnagyobb bírságot, százezer forintot, az a sofőr kapta, aki az autópályán a leállósávban közlekedett; egy gépkocsivezetőt pedig elő kellett állítani, mert felmerült az egyedi azonosító jellel visszaélés gyanúja. Mindegyikükről fedélzeti kamerás felvétel készült.

A december 23-ig tartó akció fő célja, hogy kiszűrje a forgalomból az agresszív, másokat irritáló, a közlekedési szabályokat szándékosan megszegő autósokat.