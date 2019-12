Áder János elrendelte a tb-törvény kihirdetését

Hiába emeltek szót az Országgyűlés által december 11-én elfogadott tb-törvény (erről és következményeiről ide kattintva olvashat) ellen a szakszervezetek, az Orvosi Kamara elnöke és Karácsony Gergely főpolgármester, Áder János szerdán elrendelte a törvény kihirdetését, írja egy, a Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján fellelhető közlemény. A törvény lehetővé teszi, hogy érvénytelenítik azoknak a tajszámát, akik három hónapig nem fizették be az egészségügyi szolgáltatási járulékukat, mindösszesen 23 130 forintot. Ez azzal jár, hogy az illető ezt követően nem juthatna állami egészségügyi ellátáshoz, vagy államilag támogatott – tehát olcsóbb – gyógyszerhez.

A Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján elérhető közleményben azt írják, hogy „az új szabályozás alapján – úgy, mint eddig – teljes körű természetbeni egészségügyi ellátásra jogosult minden kiskorú, minden tanuló, minden nyugdíjas és minden biztosított munkavállaló. A hatályos törvények ma is biztosítják a szociálisan rászorultak, hajléktalanok egészségügyi ellátását. Ezen a most elfogadott törvény nem változtatott. A törvénymódosítás nem érinti a sürgősségi ellátást és a mentést. Erre továbbra is – úgy, mint eddig – mindenki jogosult marad.”

A módosítást azzal indokolják, hogy jelentősen nőtt azoknak a száma, akik nem fizettek tb-járulékot, ám az egészségügyi szolgáltatást igénybe vették. Ez pedig, írják, igazságtalan azokkal szemben, akik rendesen fizetnek.

Ezért az új törvény úgy rendelkezik, hogy azok a személyek – és csak azok –, akik a jövőben szándékosan nem fizetnek egészségügyi szolgáltatási járulékot, az egészségügyi szolgáltatást csak akkor vehetik igénybe, ha tartozásukat rendezték. Ugyanakkor a sürgősségi ellátásra a tartozásukat még ki nem fizető polgárok is jogosultak.

Azt már a 444.hu írta meg, hogy bő egy héttel azután, hogy az Országgyűlés elfogadta a képviselők jogállásáról szóló módosító javaslatot és a frakcióalakítási szabályokat teljesen átíró házszabályi módosításokat, Áder János köztársasági elnök aláírta azokat, a döntések meg is jelentek a keddi Magyar Közlönyben. A képviselők jogállását szabályozó változtatás alapján a házelnök akár 6 hónapnyi fizetést is elvonhat a képviselőktől, amennyiben a képviselő vagy fizikai erőszakot alkalmaz, vagy

a képviselő az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza, vagy az Országgyűlés ülésének résztvevőjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében akadályozza.

A házelnök a fizikai erőszaknál akár 60 naptári napra, azaz két hónapra is kitilthatja a képviselőt a parlamentből,

DE 30 NAPRA AZT A KÉPVISELŐT IS KITILTHATJA, AKI AZ ÜLÉS, A VITA VAGY A SZAVAZÁS MENETÉT AKADÁLYOZZA.

Ha a kizárt képviselő az ülést vezető elnök ülésterem elhagyására irányuló felszólításának nem tesz eleget, az ülést vezető elnök a képviselő azonnali hatályú kitiltását rendelheti el, áll a javaslatban. A kitiltás a törvény értelmében a Parlament és a Képviselői Irodaház épületére is vonatkozik.

A tiszteletdíj-csökkentésnél van egy duplázó is a törvényben. Amennyiben ugyanis a fentiekben leírt fizikai erőszakot követ el egy képviselő, vagy „a képviselő az ülés, a vita vagy a szavazás menetét akadályozza, vagy az Országgyűlés ülésének résztvevőjét az üléstermi jogai gyakorlásában vagy kötelezettségei teljesítésében akadályozza”, majd az ülést levezető elnök vagy házelnök által elrendelt kitiltásnak nem tesz eleget, és

A KÉPVISELŐ NEM HAGYJA EL AZ ÜLÉSTERMET, AKKOR A TISZTELETDÍJ-CSÖKKENTÉS FELSŐ HATÁRA A KÉTSZERESÉRE EMELKEDIK, TEHÁT AKÁR 12 HAVI, EGYÉVNYI FIZETÉSe IS UGORHAT.

A képviselők jogállását szabályozó törvényről részletesen ebben a cikkünkben foglalkoztunk, ide kattintva pedig arról olvashat bővebben, hogyan korlátozza a törvény a képviselők közintézményekbe való bejutását. A frakcióátalakítási szabályok módosítása alapvetően befolyásolja az ellenzéki összefogás kereteit, és megnehezíti az ellenzéki taktikázást. Kimondja többek között, hogy aki függetlenként nyert, nem csatlakozhat frakcióhoz, és megakadályozza, hogy a frakciókat átnevezzék vagy azok szétváljanak.