Applikáció mutatja meg, mennyit kell várni a kormányablakokban

Bemutatták a kormányablak legújabb mobilapplikációs fejlesztését, amely a közeli kormányablakoknál várható várakozási időről tájékoztatja a felhasználókat - mondta Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára szerdán az M1 aktuális csatornán.

Hozzátette: az applikáció lényegében egy térkép, ahol a felhasználó látja, hogy hol van a közelében kormányablak, és az intézendő ügytípus kiválasztása után azt is megtudja, hogy milyen gyorsan tudja elintézni ügyét a környékbeli kormányablakoknál. Az applikáció a legmegfelelőbb kormányablak kiválasztása után útvonaltervezést is végez - jegyezte meg. Elmondta: az Android és iOS rendszerű telefonokra is ingyenesen letölthető applikáció teljes egészében magyar fejlesztésű, és következő verziójánál már a sorszámhúzást is általa intézhetik a felhasználók.

Letöltöttük, kipróbáltuk az applikációt, nekünk első ránézésre úgy tűnt, működik. Másoknak kevésbé, az app 2,4-es értékelést kapott a felhasználóktól, arra panaszkodnak például, hogy nem mutat nekik kormányablakokat, vagy rosszul lövi be a helyet, hogy hol kellene keresni. Van, aki azt írta, neki nem lépett tovább egy ponton az app, másnak lefagy.

Az applikáció egyfelől hasznos, másfelől bátor tett a kormányzattól, ha azt nézzük, hogy hónapok óta összeomlóban a kormányhivatali ügyintézés az emberhiány miatt, és így rögtön láthatóvá válik, hogy milyen sokat kell várni a hivatalokban.