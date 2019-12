17 millióba került a fővárosnak a szabadtéri jóga

Több százmilliós kifizetetlen számlát hagyott maga után Újbuda, Erzsébetváros és Budapest előző vezetése, derült ki Gyurcsány Ferenc, valamint a Demokratikus Koalíció fővárosi önkormányzati politikusainak háttérbeszélgetésén. A párt elnöke az október 13. után elnyert fővárosi kerületek átvilágításáról, valamint a párt polgármestereinek jövőbeni terveiről árult el részleteket.

Gy. Németh Erzsébet, kulturális és humán területekért felelős főpolgármester-helyettes például arról beszélt, noha nem az ő portfóliójába tartoznak a legkényesebb, legnagyobb költségvetési forrással rendelkező ügyek, de a kulturális, oktatási, egészségügyi, turisztikai és szociális kérdések Budapest meghatározó ügyei. Már csak ezért is megdöbbenéssel tapasztalta, hogy elődje és a fideszes városvezetés szerinte semmiféle városkoncepcióval nem rendelkezett, és nem használták azt a szakmai kompetenciát sem, amely a fővárosban rendelkezésre állna ahhoz, hogy a humán területen kimagasló szolgáltatásokat biztosítson a főváros.

Gy. Németh példaként említette, hogy a – a városüzemeltetésre vagy -fejlesztésre rendelkezésre állóhoz képest elenyésző mértékű – budapesti sport-, turisztikai és kulturális források pályáztatás nélkül, egyedi elbírálással kerültek szerinte Fideszhez köthető cégekhez vagy magánszemélyekhez, esetenként látványosan visszadátumozott megbízási szerződésekkel. Volt olyan, hogy az előző vezetés 16 millió forintot ígért egy sportszakmai konferenciára, az ilyen típusú forrásokat azonban sem ígéretalapon, sőt – ennek még keresik jogi eszközeit – konkrét kötelezettségvállalással sem látja indokoltnak.

Gy. Németh elmondása szerint a legjobban talán az példázza a közpénzköltés módját, hogy miután Budapest 2019-ben Európa Sportfővárosa, átvilágították, mire és hogyan fordítottak ennek a programsorozatnak a keretein belül. Kiderült, hogy lényegében a Budapesti Sportszövetségek Uniója (BSU) költhette el az erre az eseménysorozatra szánt 200 milliós közpénzkeretet. A BSU elszámolása a programsorozatról összesen 8 oldalas volt, abból másfél oldal szöveg, egy fél oldal táblázat, a többi színes fotók sorozata, mutatta be a dokumentumot Gy. Németh. A főpolgármester-helyettes a következő tételeket említette:

27 millió forintot költöttek egy szabadtéri spinningedzésre a Várkert Bazár előtt;

7 millió forintot edzői tanácsadásra a közparkokban található fitneszberendezéseknél;

27 millió forintot közelebbről meg nem jelölt médiamegjelenésre;

17 millió forintot pedig 6, a Citadellánál tartott jógaórára.

Gy. Németh tisztában van azzal, hogy mindezek a sportot népszerűsítő tömegsport-események, tehát a célt becsülendőnek tartja, a költségeket azonban indokolatlannak, az elszámolást felületesnek, éppen ezért felkérte Budapest főjegyzőjét, hogy indítson belső vizsgálatot az ügyben. Már csak azért is, mert a 200 milliós keret nagyobb része még csak nem is sportprogramokra ment el.

Hasonlóképpen felülvizsgálja a főpolgármester-helyettes az egyedi támogatási döntésekkel kiosztott pénzeket, a rendszert pedig megszünteti:

a jövőben kizárólag pályázati úton lehet majd oktatási, turisztikai, kulturális, vagy akár sportcélú támogatást kapni a Fővárosi Önkormányzattól.

Erre jutott, miután azzal szembesült, hogy az elődje úgy osztott támogatásokat és megbízásokat, hogy például

a Tusnádfürdői Nyári Szabadegyetemen idén az úgynevezett Budapest-DEPO sátorra, ami július 28-án üzemelt, a DEPO Design Pont és Kreatív Műhely Egyesület egy augusztus végén aláírt megbízási szerződéssel kapott 8 millió forintot.

Hasonlóképpen a Kávéházak Éjszakája, ami májusban volt, a program megrendezésének támogatása címen egy augusztusban kötött szerződéssel kapott a Fine Art Invest Kft. csaknem 12 millió forintot.

Az április eleji Best of Budapest & Hungary Díjátadó Gála meg nem nevezett feladataira a Duax Kft. nevű informatikai cég szintén egy augusztusi megbízással kapott visszamenőleg 2,5 milliót.

Ahogyan a VinCe Budapest Wine Show ami április 25-27. között zajlott) megrendezéséért a Hamu és Gyémánt Kft. szintén csak augusztus végén szerződött 2,5 millió forintra.

Az eddig kiosztott, egyedi döntéseket is felülvizsgálják, ahogyan a színháztámogatás területén is lépni kényszerülnek. Gy. Németh hosszan beszélt a kormány kulturális törvénycsomagjának elfogadását érintő aggályokról és a jogszabály következményeiről, ugyanakkor kijelentette:

a Katona József Színház igazgatója marad.

Szerinte Máté Gábor nemcsak szakmai képességeit bizonyította, hanem azt is, hogy igenis eljár egy zaklatási ügyben, és nem nyugszik addig, míg az ki nincs vizsgálva. „Ugyanez azonban nem mondható el az Újszínház esetében” – folytatta, ahol nemcsak a zaklatási vád megfogalmazódását tagadta le először Dörner György főigazgató, de utóbbi módosított verzióival és főként nyilatkozataival kifejezetten azt bizonyította, hogy az ilyen és ehhez hasonló esetek eltussolását tartja a megfelelő gyakorlatnak. Gy. Németh külön kikérte magának, amit Dörner nyilatkozott, és aminek lényege az volt, hogy a szexuális zaklatások áldozatai vagy tegyenek rendőrségi feljelentést, vagy hallgassanak.

A Újszínház ügyében a főpolgármester-helyettes, mint arról már beszámoltunk, belső vizsgálatot rendelt el.

Németh Angéla, a XV. kerület polgármestere nem most vette át az önkormányzatot; viszont beszámolt arról, hogy átláthatósági biztost neveztek ki, és jövőre már közösségi költségvetés készül majd a XV. kerületben. László Imre, Újbuda polgármestere ezzel szemben újoncként azzal szembesült, hogy neki kell kifizetnie elődje kampányát.

Ismertetése szerint Hoffmann Tamás előző fideszes polgármester arcképével reklámozott, ugyanakkor önkormányzati juttatásként elszámolt, így közpénzből fizetett kampányeszközök közül

12 millió forintba került az újbudai LED-izzók kiosztása;

15 millióba pedig a választási kampánykrumpli, amelyet ráadásul utólag kell kifizetnie az önkormányzatnak.

László Imre azt is mondta, összesen 161 millió forintot kampányra az újbudai önkormányzat, és korántsem ez volt az egyetlen, igencsak gyanús ügy, amit feltártak az átadás-átvétel óta. Kiderült például, hogy október 15-én és 17-én is érkezett építési engedélykérelem, és valahogyan 18-án el is bírálták, így három nap alatt

615 új lakás építésére adott engedélyt az azóta menesztett főépítész a választást követő napokban.

De az önkormányzat vagyona is apadt, hiszen október 18-án eladtak egy 80 négyzetméteres, Villányi úti üzlethelyiséget, méghozzá 359 forintos négyzetméteráron. Ezekben az ügyekben megteszik a jogi lépéseket, egyelőre vizsgálják, kinek a büntetőjogi felelőssége merül fel.

A polgármester szerint az ingatlanügyek egyébként is hátborzongató részleteket tartogatnak még, hiszen jelenleg 14 ezer lakás épül, 4600 gyakorlatilag már elkészült, de további 9423 lakásra már kiadták az építési engedélyt. László Imre szerint ez a túlépített kerületben csakis a zöldterületek rovására történhet, ami semmiképpen sem az ott élők érdeke. Megvizsgálták a sajtóban gyakran szereplő Lágymányosi-öböl ügyét is, és állítása szerint sokkolta, amikor megtudta:

az úgynevezett Mol Campus irodáiban 25 ezer munkahely, a lakópark területén pedig 3 ezer új lakás létesül.

Miután a polgármester szerint egyértelmű, hogy a Budafoki út nem fogja elbírni ezt a forgalmat, azt is nyilvánvalónak látják, hogy a kormány Garancsi építkezése érdekében kardoskodik a Galvani híd megépítése mellett, szemben a délebbre; a budafoki, csepeli és pesterzsébeti városközpontok magasságában építendő Albertfalvai híddal, amely kétszázezer ember közlekedését biztosítaná.

Fotó: Aradi László / Index

Niedermüller Péter is hasonlóan döbbenetes ügyekre bukkant Erzsébetvárosban. A polgármester az átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírása után szembesült például azzal, hogy a VII. kerületnek nincs érvényes parkolási rendje december 23-tól. Kiderült az is, hogy

Hat önkormányzati cégből három egyáltalán nem működik, kettő pedig mintegy félmilliárd forintos adósságot halmozott fel.

Felmondtak már rengeteg szerződést, főként olyanokat, amelyek teljesen indokolatlannak tűntek, így például 30 milliós kiadást jelentettek „szóbeli tanácsadásért”. Felfüggesztették az önkormányzati vagyon elherdálását, így hatályon kívül helyezték a rendeletet, amellyel 2012 óta töredékáron adták el az önkormányzati lakásokat, így mostanra 460 ingatlanja maradt Erzsébetvárosnak, sajnos azonban egyik sincs lakható állapotban.