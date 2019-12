Még majdnem egy hétig tavaszias marad az idő

Habár szerdán is lehetnek akár 8 fokos különbségek az ország északi és déli pontjai között, most már Nógrád és Heves megyébe is megérkezik a meleg, ami annak köszönhető, hogy a délies áramlás mediterrán eredetű, enyhe levegőt szállít a Kárpát-medencébe. Somogy megyében kedden majdnem 20 fokot mértek, és mára is 17-19 fokot ígérnek a térségbe. Az enyhe idő még körülbelül egy hétig marad, az Országos Meteorológiai Szolgálat még keddre is 10 fok körüli maximumokkal számol.

Az Időkép közben azt írja, a lehűlés fokozatosan elkezdődik, hétvégén csapadékra is lehet számítani, szombaton pedig 7-15, vasárnap 7-13 fok várható. A csapadék persze nem hó lesz – az leghamarabb az év végén eshet, bár kemény mínuszok valószínűleg ekkor sem lesznek.