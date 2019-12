Ebből a néhány napból bármikor erőt tudunk meríteni

Egy kisgyermek krónikus betegsége az egész család életére óriási hatással van, ezért a Bátor Tábor olyan turnusokat is szervez, amelyen a testvérek és a szülők is részt vehetnek, és ami messze nem csak arról szól, hogy közös élményeket szereznek. Sokan hosszú évek után először a táborban élik át azt, milyen kettesben maradni néhány nyugodt percre a párjukkal, először találnak olyan közegre, ahol értik és nem számít tabunak, hogy mi történik vagy történt velük, először látják a példát, hogy a megváltozott élethelyzetet a testvérek is jól tudják kezelni és először tapasztalnak olyan félelmet, amilyet a gyermekük érezhet számos dolog kapcsán. Az Abcúg videója