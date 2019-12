Győri kampány: a fideszes polgármester-jelölt töröltette a garázsadót

2020-tól megszűnik a garázsok és a 100 nm-nél nem nagyobb, magánszemélyek tulajdonában álló nem kereskedelmi célú üdülők adója Győrben, írja a Győrplusz. Az építményadóról szóló rendeletet az a Dézsi Csaba András terjesztette elő a győri közgyűlésben, aki a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje a szexbotránya miatt lemondott Borkai Zsolt helyére.

Dézsi azzal érvelt javaslata mellett, hogy az iparűzési adó korábbi csökkentése után a dinamikusan fejlődő város gazdasági eredményei most azt is lehetővé teszik, hogy a Győrben élő polgároknak közvetlenül csökkentsék bizonyos adóterheit.

A 25 milliárdos adóbevételű Győrben évente 50 millió forint folyt be eddig a most eltörölt adónemből. A lap szerint a módosítás 15 ezer embert érint. Dézsi azt is kezdeményezte, hogy a jövőben minden megszületett győri gyermek családja kaphasson egy fát, amit a saját lakókörnyezetükben ültethetnek el, hogy erősödjön a következő generációk kötődése a városhoz. A javaslatokat a fideszes többség mellett az ellenzéki képviselők is megszavazták.