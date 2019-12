Bicskával okozott súlyos lábszári izomsérülést egy 63 éves marcali férfi

Két különböző ügy – életveszélyt okozó testi sértés és kiskorú veszélyeztetése – miatt emelt vádat két ügyészség egy 46 éves marcali férfi és 63 éves apja ellen. Az iratok szerint a testi sértés 2019 nyarán, azután történt, hogy a 63 éves apa megütötte volt főnökét egy presszóban, mert haragudott rá. Ezután ezt két férfi – apa és fia – szóvá tette neki, mire a férfi megöléssel fenyegetőzött – a konfliktusa beállt a presszóban italozó fia is –, majd lökdösődés után elővett egy bicskát, és miközben a földön feküdt, megvágta a fiatalabb férfi lábszárát, ezután pedig a sértett 79 éves édesapjának combján is metszett sérülést okozott. Őt a felsőtestén is meg akarta szúrni. A 79 éves férfi igyekezett megúszni a hadonászást, de az egyik szúrás így is elérte a hasa bal oldalát, írja a Somogy Megyei Főügyészség.

Ennek ellenére az idős férfinak még így is maradt elég ereje ahhoz, hogy végül egy székkel leterítse fiatalabb támadóját. Az apa végül könnyű sérüléseket szenvedett, míg fiának súlyos lábszári izomsérülése keletkezett.

A másik eset még jóval a késelés előtt történt. A fiatalabb férfi összeköltözött egy marcali asszonnyal, akit az asszony korábbi kapcsolatából származó két kiskorú – a bűncselekmények kezdetén 13, illetve 14 éves – gyermekével együtt 2016-tól rendszeresen szidalmazott és bántalmazott. A nő végül 2018 szeptemberében elköltözött a marcali házból, új lakcímét pedig eltitkolta a férfi elől. 2019 áprilisában azonban rábukkant volt párja és annak apja, így a nőt és gyermekeit új otthonukban is bántalmazták, késsel fenyegették, és a személyi szabadságukban korlátozták őket, míg az anya hívására a rendőrök a helyszínre nem értek.

Az idősebb vádlottra a fentiek miatt börtön fokozatú szabadságvesztést, míg az előélete miatt többszörös visszaesőnek számító, korábban emberölés miatt is elítélt fia esetében fegyházbüntetést kért az ügyészség.