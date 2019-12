Cikkünk frissül.

Lemond parlamenti mandátumáról Gréczy Zsolt az év végével, jelentette be a DK országgyűlési képviselője az ATV-n péntek este. Lemondását azzal indokolja, nem akarja, hogy az ügy ártson vagy terhelje a pártjának. Ebben a helyzetben szerinte "nem magyarázkodni kell, hanem teszem, amit kell, átadom a mandátumomat (...) Ami számomra lelki teher, azt nem adhatom át a pártomnak".

Döntését Gyurcsány Ferenc pártelnökkel egyeztetve hozta meg ma délután. Hozzátette, mivel mandátumát listán szerezte, a képviselői hely betöltéséről a Demokratikus Koalíció elnöksége dönt majd.

A képviselőről a napokban intim fényképek jelentek meg, és egy ismeretlen zaklatással vádolta meg. "Én soha senkit nem zaklattam" - mondta erről, és még most is úgy gondolja, hogy ő ennek az ügynek az áldozata. Szerinte a zaklatási vádakat könnyen cáfolta, az ezek miatt indított perek pedig mennek a maguk útján.

Azt is mondta, az ellene felhozott történetek kitaláltak, a "bűncselekménnyel nyilvánosságra hozott" fotók pedig olyan látszatot keltenek, mintha "erkölcstelen figura lenne".

Gréczy azt is mondta, az elmúlt év fantasztikus év volt a Demokratikus Koalíciónak. Nyomást egyáltalán nem érzett párttársaitól, hogy lemondjon a mandátumáról, hanem csak szolidaritást. Ennek ellenére ez egy személyes döntés volt, és ebben a helyzetben más nem érdekelte, csak az, hogy a DK-ról ezt a terhet levegye, mondta.

Ahogy azt megírtuk, rövid időn belül már a sokadik cikk jelent meg arról, hogy Gréczy Zsolt így vagy úgy, de nőket ostromol kéretlenül. A Borsban megjelent, egyébként a vádló Facebook-poszt önkéntes eltávolításával zárult „Dolly Roll-sztori” volt az első. Erre Gréczy most elmondta, a posztot levették, majd mind a zenész, mind annak vőlegénye nyilatkozta, hogy szó sem volt ilyesmiről.

Ezután a Pesti Srácok közölt videót hasonló témában, hasonló állításokkal, amiben a Mi Hazánk egyik munkatársa mondta el videón, hogyan zaklatta őt Gréczy hosszú időn keresztül. Erre most Gréczy azt mondta, a nő azt elfelejtette elmondani, hogy nem ő jelentkezett a nőnél, hanem a nő jelölte be, és a beszélgetéseik soha semmilyen intim elemet nem tartalmaztak. És bár hónapokig tartó üzenetváltásról is írtak, igazából 8 napon át váltottak üzeneteket, mondta.

A harmadik ügy egy ismeretlen feladó leveleivel kezdődött. Több újság szerkesztőségét is megkereste egy ismeretlen levélíró egy 2015-ös történettel, ami arról szólt, hogy Gréczy, miután megismerkedett egy nővel, már másnap képeket küldözgetett neki magáról, hiányos öltözékben, foltos gatyában. A levélíró csütörtökön újabb fotócsomagot küldött, húsznál is több képpel, ezek még erősebbek lettek. Azt írta, hogy hiába tiltotta le mindenhol a politikust, az tovább zaklatta, több év kellett, mire fel tudta dolgozni.

Én nem tudom, már nem foglalkozom ezzel a kérdéssel, túl vagyok ezen a történeten. Nem is akarok már emlékezni rá. Mai fejemmel már nyilván nem csinálnám meg

– válaszolta az ATV riporterének arra a kérdésére, elküldte-e valaha ezeket a fotókat valakinek.