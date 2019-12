Halála előtt pár órával járt a rendőrségen a megkéselt mélykúti nő

Ahogy azt megírtuk, egy 27 éves férfi garai férfi megölte élettársát Mélykúton: szíven szúrta a 30 éves nőt, majd a nyakán is vágást ejtett. Ezután a férfi úgy akart öngyilkos lenni, hogy magára gyújtotta a házat. Az RTL Klub Híradójából újabb részletek derültek ki, többek között az, hogy a nő a gyilkosság előtt néhány órával járt a rendőrségen, mert a férfi megfenyegette.

A nő még szerda este menekült a menekült élettársa elől, akivel otthonukban összevesztek. A férfi azonban követte és folytatódott a veszekedés, majd a férfi megölte a nőt. Ezután magára gyújtott a házat és magán is több vágást ejtett. Az égő házban - ahol egy gázpalack is felrobbant - volt az áldozat húga és annak két kisgyermeke is, nekik sikerült kimenekülniük. A férfit végül életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, majd a rendőrök elvezették, a férfi mindent beismert.

Az RTL anyagából kiderült, a férfi letartóztatásáról ma, pénteken döntött a bíróság. A rendőrség közleménye szerint pedig kiderült, hogy a nő a gyilkosság előtt néhány órával a közeli rendőrőrsön próbált segítséget kérni, ehhez 11 kilométert utazott Mélykútról a jánoshalmi rendőrségre.

A rendőröknek elmondta, hogy megromlott a viszonya az élettársával, féltékenység miatt sokat vitatkoznak, a férfi többször megfenyegette, ezért szeretné, ha a férfi elhagyná a házát. Ahogy azt is mondta a rendőröknek, hogy a férfi még soha nem bántotta, de nagyon szeretné, ha elköltözne tőle. A rendőrök felajánlották, hogy tegyen feljelentést zaklatás miatt, de a nő ezt nem akarta.

A rendőrök végül a szolgálati autóval hazavitték a nőt Mélykútra, ahol a férfit is keresték, de nem találták otthon. Majd miután a rendőrök ismét felajánlották, hogy tegyen feljelentést, a nő azt válaszolta, átgondolja. Ezután döntött úgy, hogy az éjszakát a testvérénél tölti. Ott később megjelent a férfi, és végzett vele.

A férfit a kecskeméti börtönbe vitték, emberölés miatt indult ellene nyomozás, akár 15 évet is kaphat.