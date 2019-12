Tarlós István: A mai napig nem írtam alá a kórházak államosításáról szóló megállapodást

Támogass te is!

Nem volt Tarlós Istvánban meg a kraft, hogy még évekig akarjon főpolgármester lenni, viszont utál veszíteni, mondta el az ATV-nek otthonában adott interjúban a volt városvezető. A kétrészes beszélgetésben Tarlós hosszan fejti ki, milyen kapcsolat fűzi a politikához, a hatalomhoz, ami számára a döntési szabadságot jelenti, és szerinte igenis lehet jóra is használni, nemcsak rosszra. Azt is elmondta, hogy számára ez mindig fontosabb volt, mint az anyagi gyarapodás.

A volt főpolgármester magánéletéről is sok mindent elárult, a második részben viszont már inkább arról beszélt, ő polgármester-választásokat nem nagyon szokott elveszíteni, ezért fáj neki ugyan az októberi vereség, de már másképpen látja a helyzetet. Szerinte ugyanis ez a választás nem a teljesítményekről szólt, és rossz vagy ellenséges érzés nincs benne, mert eredendően sem annyira akarta folytatni. Önmagát is hibáztatja, mert 29 év óta ez az első kampány, amit kiengedett a kezéből, korábban mindig ő irányított:

Ezt most egy kicsit kiengedtem a kezemből, lehet hogy azért is, mert már úgy igazán, eredetileg nem is akartam a pályán maradni. (...) De ha már bemászik az ember a ringbe és megszólal a gong, akkor persze nyerni akar. Tehát ez ad egy kis kozmás mellékízt, hogy pont az elköszönő választás így sikerült, de valahogy majd fel fogom dolgozni