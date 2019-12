Karácsony: Nem politikai alapon döntünk a Szabad Tér Színház igazgatójáról

Karácsony Gergely interjút adott a 168 órának, amiben többek között beszélt a Szabad Tér Színház érvénytelenített vezetői pályázatáról, a meghirdetett Főkert vagy Városüzemeltetési Holding pályázatokról is.

A Margitszigeti és Városmajori Szabadtéri Színpadokat működtető Szabad Tér Színház élére egyetlen pályázó volt, az intézményt 2002 óta vezető Bán Teodóra, a pályázatot mégis érvénytelenítették, és újat írtak ki. Ezt mind a Vidnyánszky Attila vezette Magyar Teátrumi Társaság, mind a kormányközeli média felrótta ezekben a színházi szempontból viharos időkben a városvezetésnek, politikai tisztogatást emlegetve.

Minderről Karácsony most úgy nyilatkozott, a főváros ebben az esetben csak arról döntött, hogy még időt nyer.

A pályázat oka egy örökölt szerkezeti probléma. Jelenleg a Szabad Tér Színház és a fővárosi fesztiválközpont szinte össze van nőve, ebben a rendszerben nagyon sok párhuzamosság van. Mi azt szeretnénk, hogy ezek az események egységes városmarketingbe illeszkedjenek, a színháznak pedig sok szempontból új funkciót szeretnénk kialakítani – lehet egyik megoldás például a független társulatok gondjaira. Ami Bán Teodóra munkáját illeti, számos érv szól amellett, hogy újra pályázzon, és adott esetben ő vezesse tovább az intézményt. Erről nem politikai alapon döntünk

– mondta.

Arról is beszélt a lapnak, hogy Máté Gábor vezetői széke nem inog a Katona József Színházban, mert szerinte a vezetés helyesen lépett a Gothár Péter zaklatási ügyben: "vizsgálat volt, eljárási rendet alakítottak ki, óvták az áldozatot. Ha valami hiányzott, és ezt szó is tettem, hogy a nyilvánosságot későn vonták be". Karácsony hozzátette, a Katona igazgatói posztjára is időben írnak ki pályázatot, és Máté Gábor dönti el, hogy pályázik-e.

A megszavazott kultúrtörvényről a főpolgármester azt mondta, nem gondolja, hogy a főváros által fenntartott összes társulat veszélyben lenne.

Azoknak a független színházaknak pedig, amik "nagyon fontos alkotórészei a budapesti kulturális életnek, és elestek minden támogatástól", mecenatúraprogramot.

A Főkert vezetői posztjának megpályáztatásáról azt mondta, előzetesen azért kaptak öt napot a lehetséges indulók, mert "aki pedig alkalmasnak tartja magát valamelyik fővárosi cég vezetésére, nem a budapest.hu oldalról tudta meg, hogy érdemes felkészülnie". Végül a pályázatot azért hosszabbították meg január 6-ig, hogy "elkerüljék a félreértéseket".

Az eddigi vezetőről, Szabó Józsefről azt mondta, kerületi polgármesterként jól tudott vele együtt dolgozni, de "a vezérigazgató nem csak szakmai munkát, hanem közpénzekkel is gazdálkodik, és a városüzemeltetési holding előző vezetése által megrendelt vizsgálat olyan szerződéseket említ, olyan gazdálkodási döntésekről számol be, amelyekkel kapcsolatban bennem erős kételyek merültek fel. Ezeket tisztázni fogom, mielőtt döntök a kinevezésről".

Arról pedig, hogy a Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. vezetésére is gyors pályázatot írtak ki, Karácsony azt mondta, "aki egy milliárdos céget akar vezetni, megfelelő önéletrajzot egy nap alatt is meg tud írni". Walter Katalin életrajza szerint pedig alkalmas erre a feladatra, tette hozzá. Ehhez a vállaláshoz amúgy is erős elkötelezettség kell.

Karácsony értelmezhetetlennek tartja a törvénymódosítást, miszerint az iparűzési bevételt elsősorban a közösségi közlekedésre kell fordítani, így aztán "ettől nem is fogjuk a költségvetési politikánkat megváltoztatni." A főpolgármester szerint ezzel mindössze az önkormányzatok autonómiáját "sunyin" csökkenteni akarja a kormány.