Kihűlve talált rá egy 82 éves idős asszonyra a mentőkutya

Pályakezdő mentőkutya mentette meg egy 82 éves asszony életét, írja Facebook-oldalán a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat.

Szombaton késő délután kérte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a kutató-mentő szolgálat segítségét az eltűnt idős asszony kereséséhez, akik az RSC Rescue alapítvánnyal együtt indultak a helyszínre. Velük párhuzamosan riasztották a Mantrailing Akadémiát és a Mancs a Kézben mentőkutyáit is.

A rendőrség koordinációja mellett azonnal keresni kezdték a kutató-mentők az eltűntet. Nem messze a keresés kezdőpontjától meg is találták a mamuszát és néhány lábnyomát is a szakadó esőben – ekkor kapcsolódott be Phobos, a mentőkutya is a kutatásba. Néhány perc múlva egy patakmederben Phobos megérezte az eltűnt jelenlétét, és igaza is lett:

az asszonyra kihűlt állapotban találtak rá, amint éppen egy kerítésbe kapaszkodott.

A Pest Megyei Kutató-Mentő szolgálat megköszönte az úton levő szervezeteknek a segítséget, valamint a rendőrök és a mentők együttműködését. A 82 éves asszony megsérült, a mentők vették kezelésbe, de állapotáról többet nem lehet tudni.