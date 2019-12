Úgy záratják be az értékes budai kollégiumot, mintha a Tanúban lennénk

Skandalum, disznóság, szabálytalan és embertelen ez a bezáratás

- mondta Felcser Attila a "Kisképző"-ként ismert Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium Somlói úti kollégiumának igazgatója. A kollégium lakóit, a szülőket és az igazgatót is ugyanaz a Képzőművészeti Egyetem mint fenntartó által hétfőn szétküldött köremail tájékoztatta arról, hogy pénteken végleg ki kell költözni az épületből, és téli szünet után már nem is lehet ide visszatérni.

Még azt sem lehet megvárni, hogy a félév január 24-én véget érjen.

Ez pedig felháborította az érintett szülőket, mert úgy érzik, a döntéshozóknak fontosabb volt, hogy a költségvetési év elejéhez igazítsák a bezárást, mint az, hogy a bentlakó diákok tanulmányaira is tekintettel legyenek. Hivatalosan egyébként nem zárják be véglegesen a gellérthegyi intézményt, csak

bizonytalan időre felfüggesztik

a kollégium működését.

Úgy tudjuk, nem az év elejéhez akarták igazítani a kiköltöztetést, hanem a téli szünethez, jelenleg ugyanis lakhatatlan állapotban van a több mint 100 éves épület. A döntés kritikusai szerint ugyanakkor nem véletlen, hogy az elmúlt évtizedekben hagyták teljesen leamortizálódni a kollégiumot, a Gellérthegy oldalában található épületre ugyanis sokaknak fáj a foga a már a '90-es évek óta.

Nem értik az események sorrendjét

Felcser, a Kisképző kollégiumának igazgatója azt mondta, őt szóban már október közepén értesítették arról, hogy be fogják záratni a kollégiumot. Aztán november 5-én a kollégium épületét bejárta egy tisztifőorvos által kiküldött kormányhivatalnok, de az igazgató azt nem tudja, hogy pontosan mit ellenőrzött. Felcser ugyanis akkor nem tartózkodott a kollégiumban, a bejárásról készült jegyzőkönyvet pedig azóta sem láthatta.

Fotó: Google Maps

Csupán egyetlen mondatot ismer ebből a jegyzőkönyvből, amely szerint "megfontolandó, hogy az épület kollégiumnak alkalmas-e", mondta az Indexnek Felcser Attila. Ezt a mondatot idézi indokként az a december 13-ai rektori határozat, amely alapján a kollégium működését felfüggeszti.

Az egész olyan, mintha alaposan tanulmányozták volna a Tanú című filmet, előbb volt meg az ítélet, mint a tárgyalás

- mondta az Indexnek egy érintett szülő arról, hogy októberben már készültek a kollégium kiürítésére, miközben a hivatalos indoklás a novemberi jegyzőkönyvre hivatkozik. Az igazgató szerint

a döntéshozók sem a szülői munkaközösséggel, sem a kollégium nevelőivel, sem a diákokkal nem egyeztettek előzetesen a bezárásról.

Az igazgatótól megtudtuk, hogy a kollégáimban nevelőként dolgozó pedagógusok közül azok, akik nappalisok voltak, nem vesztik el az állásukat, mivel ők a gimnáziumban is oktatnak. Négy tanár azonban csak a kollégiumban dolgozott ( főleg éjszakásként), őket a kollégium bezárása miatt felmentették.

Messze lesz, és nem hozzájuk lesz igazítva

A Kisképző kollégiumból kirakott diákoknak a Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium (BEKK) biztosítanak férőhelyet. Az Indexnek a kollégiumigazgató és a szülők is arról beszéltek, hogy a BEKK-ben egyelőre nagyon megértően és segítőkészen fogadják a kisképzősöket.

De hiába figyelnek például arra, hogy a művészeti szakgimnázium diákjait egy szobában helyezik el, a kiköltöztetett kisképzősök szülei több dolog miatt is aggódnak.

Az érintettek szerint a több mint 300 férőhelyes intézmény a most bezárt 32 fős kisképzős koli családiasságát és összeszokott közösségét nem tudja pótolni. Az is kérdéses ezen kívül, hogy hogyan lehet majd a BEKK-ben olyan környezetet és napirendet kialakítani, ami megfelelően tud alkalmazkodni a művészetis diákok felkészüléséhez.

Fotó: kiskepzo.hu

A Kisképző kollégiuma ugyanis több évtizede igazodott teljes természetességgel a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium órarendjéhez. Az is megszokott volt, hogy a szobákat úgy alakíthatták át a diákok, hogy ott minden feltétel adott legyen az alkotóművészeti tevékenységükhöz. Mindezeket a bejáratott dolgokat félti most egy név nélkül nyilatkozó szülő, aki attól tart, akármennyire segítőkészek is a BEKK-ben, most mindenért plusz köröket kell majd futni, ami korábban adott volt a gyermeke számára.

Azt ő is elismerte, hogy a kisképzős kollégium épülete megérett egy alapos felújításra, de azt mondta, az a kollégium sincs lényegesen jobb állapotban, ahová most át kell költöznie a diákoknak.

A Mogyoródi úton található kollégiumból ráadásul több mint fél órát kell majd metrózniuk és trolizniuk vagy villamosozniuk az iskoláig a kisképzősöknek.

A szülők ezen kívül amiatt is aggódnak, mert a drága (akár több százezer forintos) és nehezen mozgatható eszközeiket eddig simán a kollégiumban tarthatták a kisképzősök. A BEKK-ben azonban úgy tudják, ki szokták adni hétvégéken és ünnepnapokon a szobákat másoknak, ezért a diákoknak ilyenkor teljesen ki kell üríteniük a holmijaikat. Azt egyelőre nem tudják, hogy erre mi lesz a megoldás.

A kollégium fenntartója a Képzőművészeti Egyetem, ezért megkerestük az egyetem kancellárját, Sárik Zoltánt is, ő hétfőre ígérte, hogy megválaszolja az Index kérdéseit, amit megkapjuk az egyetem hivatalos reakcióját, cikkünket frissítjük.