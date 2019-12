Lebontotta a szélvihar a leendő Pénzügyminisztérium fémállványzatát a Várban

Országszerte tombol a szélvihar, ami a budai Várnegyedben is súlyos károkat okoz. Olvasónk beszámolja szerint ugyanis ledőlt a Várnegyedben épülő Pénzügyminisztérium állványzata. Azt is írta, információi szerint személyi sérülés nem történt, a viharkárokról azonban fotókat is mellékelt:

Úgy tudjuk, az állványzat fém járólapjai közül több is a járdára zuhant a Hilton szálló felőli oldalon.

Mint ismert, a kormány terveiben eredetileg az szerepelt, hogy a huszadik századi állapotnak megfelelően állítják helyre a Fellner Sándor-féle épületet, ami egykor szintén a Pénzügyminisztérium székhelye volt. Csakhogy az építkezés során már eddig is sok technikai probléma felmerült, így a Pénzügyminisztérium költözése folyamatosan csúszik, most becslések szerint 2022 lehet a végső időpont. Már több mint 21 milliárd forint ment el a minisztérium költözésére, a budai Várban történő átalakítások összköltsége pedig a tervezett 26 milliárd helyett 47,5 milliárd forintnál tart.

Az erős szél miatt egyébként, mint arról beszámoltunk, országszerte 140 alkalommal kellett beavatkozni a tűzoltóknak, a legtöbb riasztást Budapesten, Pest, Veszprém és Somogy megyében kapták. A tűzoltókat jellemzően kidőlt fák, leszakadt faágak miatt riasztják, néhol tetőszerkezeteket bontott meg a viharos szél.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat két megyében másodfokú, több megyében és a fővárosban elsőfokú riasztást adott ki a viharos szél veszélye miatt. Kedd kora délutánig a Dunántúlon és az ország középső részén többfelé várható erős, viharos északnyugati szél. A legerősebb széllökések általában 60-80 kilométer/óra körül alakulnak, de főként a Dunántúli-középhegységben és a Balatonnál kedd reggelig 90-100 kilométer/órát meghaladó lökések is előfordulhatnak. Kedd délután mindenhol veszít erejéből a szél.

(Borítókép: Olvasói fotó)