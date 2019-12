Tekereg a szél, kanyarog a szél

Szeles hétfő hajnalra ébredtünk, és az előrejelzés alapján, ez ki is tart majd.

Nézzük részleteiben.

Csapadék: Borult lesz az ég, csak estefelé az Alpokalján szakadozhat fel határozottabban a felhőzet. Kezdetben sokfelé, majd egyre inkább csak a középső és keleti országrészben várható eső. Helyenként jelentős mennyiség hullhat. Hétfő este keleten folytatódik a borult, esős idő, eközben nyugat felől fokozatosan csökken a csapadékhajlam, egyre nagyobb területen felszakadozik, csökken a felhőzet.

Szél: Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, a Dunántúlon és a középső országrészben viharossá fokozódik. A széllökések erőssége síkvidéken 65-75 kilométer per óra, a magasabb területeken, hegyvidéken 80-90 kilométer per óra is lehet. A légmozgás várhatóan csak kedden a déli óráktól fog jelentősebben mérséklődni.

Fok: A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között alakul. Késő este 4-8 fok valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 6 fok között alakul, de a kevésbé szeles tájakon ennél hidegebb is lehet, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.