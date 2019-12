Medgyessy Péter: Nagy hiba lenne Karácsonyt felépíteni miniszterelnöknek

Olyan méltatlan ez a magyar politikai élet, hogy ehhez én sok jót nem tudok hozzátenni - mondta Medgyessy Péter volt szocialista miniszterelnök, aki az ATV Egyenes Beszéd című műsorának adott interjút. A volt miniszterelnök ezzel, illetve a kormányról és az ellenzékről alkotott egyaránt kritikus véleményével indokolta, miért nem szerepel gyakrabban a nyilvánosságban.

Medgyessy valóban ritkán szólal meg, az Indexnek a 2018-as választás előtt adott hosszabb interjút, ekkora az ellenzéki összefogásról beszélt, és hogy az akkor még LMP-s Szél Bernadettben látott lehetőséget, hogy Orbán Viktor kihívója legyen. (Mint ismert, az ellenzék külön listán indult mérsékelt koordinációval, és a Fidesz-KDNP-nek újra kétharmados többsége lett a parlamentben.)

Medgyessy most azt mondta, hogy az októberi önkormányzati választásokon fordulat történt, és "egy egészséges folyamat kezdeteként" érte el eredményeit az ellenzék. Szerinte ugyanakkor nagy

nagy hiba lenne az ellenzék részéről, ha Karácsony Gergely főpolgámestert építenék fel miniszterelnöknek.

Szerinte éppen az a feladat, hogy az ellenzék megtartsa a fővárost, "fel kell építeni olyan embereket, akik képesek az országot igazán vezetni. Nem tolonganak." Karácsonyról Medgyessy Péter azt mondta, "a várakozásomhoz képest jobb a teljesítménye, határozottabb a fellépése".

A már említett Szél Bernadettről pedig azt, hogy "a személyéről jó véleményem van, de az utóbbi időkben keveset mutatott". A volt miniszterelnök szerint az embereknek igénye van arra, hogy legyen egy új megközelítés a politikában, a női politikusok megjelenése pedig jól jelzi ezt.

Medgyessy az ellenzéki összefogásról azt mondta, hogy nincs más választása az ellenzéki oldalnak, a Jobbikot is beleértve együtt kell működni. De az országgyűlési választásra kevés lesz, ha csak valami ellen fognak össze. Meg kell keresni "a közös pontokat", amely mögé be lehet állni. A volt kormányfő szerint az is a feladat, hogy az ellenzék nyisson azok felé, akik csalódtak a Fideszben, ne egymás között osszák fel az ellenzék táborát.

A volt MSZP-s kormányfő arról állást foglalt, van-e még demokrácia Magyarországon. Igaz, a véleménye nem tekinthető sarkosnak: "ez egy autoriter rendszer, mert nem lehet azt mondani, hogy Magyarországon nincs demokrácia, de azt sem lehet mondani, hogy demokrácia van".