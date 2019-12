Novák Katalin thinking emoji-díjas magyarázatot adott a Rácz Zsófia kinevezése körüli hajcihőre

Akkora hullámokat vert, hogy Rácz Zsófia diplomája megszerzése előtt lehet ifjúságügyi helyettes államtitkár, hogy Novák Katalin még hetekkel később is, hosszan beszélt az ügy különböző aspektusairól a Magyar Hírlapnak.

Novák narratívájának legizgalmasabb része az alábbi, ha már fiatalokról van szó, a korszellemet kiválóan megragadó thinking emoji-díjas magyarázat:

Mindenekelőtt tisztázzuk: Rácz Zsófi még nem kapta meg a kinevezését, tehát szó nincs utólagos törvénymódosításról, ahogy sokan terjesztik.

Tehát az, hogy Novák december 4-én bejelentette Facebookon, hogy Rácz lesz a következő helyettes államtitkár, majd a Fidesz-KDNP törvényt módosított, hogy Ráczot is ki is nevezhessék helyettes államtitkárnak, nem számít utólagos törvénymódosításnak, hiszen még formálisan nem is nevezték ki.

Ugyanerről az ügyről egyébként Deutsch Tamás azt mondta az Index élő műsorában, hogy az egy helyes dolog, hogy egy fiatal lány foglalkozhat ifjúsági államtitkárként az ifjúság ügyeivel, de szerinte előbb kellett volna jogszabályt módosítani, és csak utána javasolni valakit egy tisztségre. Ez egy hiba, baki volt, ami még a Fidesz-kormány esetében is megtörténhet. Deutsch szerint az ugyanakkor disznóság, hogy a 22 éves kora és az egyetemi végzettség hiánya miatt támadnak valakit.

Novák Rácz feladatáról egyébként azt mondta, hogy hídszerepe lesz, a fiatalok kell képviselnie. "A fiatalok maguktól nem fognak minket megkeresni, de ha a saját nyelvükön és stílusukban szólítja meg őket valaki, talán jobban odafigyelnek majd" - mondta az államtitkár, amivel valószínűleg ő is arra a problémára utalt - amiről az önkormányzati választások óta Bayer Zsolttól Kiskunlacháza polgármesterén át Lázár Jánosig - sokan, sokat beszéltek a kormányoldalon: a Fidesz egyre kevésbé tudja megszólítani a fiatalokat.