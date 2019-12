Elfogták a kőbányai nő gyilkosát

A Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozói 24 óra alatt elfogták a 22 éves K. Dánielt - írja a police.hu. A budapesti férfi ellen azért indítottak hajtóvadászatot, mert őt azonosították a kőbányai gyilkosság feltételezett elkövetőjeként.

Az egyik szomszéd vércseppeket látott egy első emeleti lakásnál és a folyosón is, ezután riasztották hétfő este a rendőröket ahhoz a Harmat utcán található kőbányai házhoz, ahol egy háromgyerekes anyát halálra késeltek - derült ki az RTL Híradó kedd esti riportjából.

Ahogy arról korábban már az Index is beszámolt, a megkéselt nőhöz hiába hívtak mentőt, a kórházban belehalt a sérüléseibe.

Az RTL úgy tudja, az áldozat egyedül élt három gyermekével a házban, ahol megkéselték. A támadóját valószínűleg ismerte, azt, hogy a késelés idején a lakásban voltak-e a gyerekei, egyelőre nem lehet tudni.

A kőbányai lakás környékét tegnap percek alatt ellepték a rendőrök, tucatnyian rögzítették a nyomokat. Többek között ujjlenyomatokat is vettek a ház bejárati ajtajáról. A szomszédok közül többen is arról számoltak be, hogy tegnap, a késelés estéjén valaki a játszótéren keresztül futva menekült.

A BRFK nyomozói az emberöléssel gyanúsított férfit kevéssel fél hét előtt a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársaival együtt a XVII. kerületben fogták el.