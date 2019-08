Hivatalosan is elindult az önkormányzati választási kampány

Mától élesben és legálisan is megkezdődik a polgármesterjelöltek és önkormányzati képviselőjelöltek hajrája az október 13-i önkormányzati választásra. Augusztus 24-én, szombaton, a szavazást megelőző 50. napon kezdődik, illetve kezdődött ugyanis az önkormányzati és nemzetiségi választás hivatalos kampánya a választási eljárási törvény értelmében, ekkortól lépnek életbe a kampányra vonatkozó szabályok is.

De nemcsak a szórólapok és óriásplakátok miatt, hanem azért is fontos ez a szombat, mert mától lehet képviselő- és polgármesterjelölteket (valamint megyei listát) ajánlani.

a helyi választási irodákban reggeltől felvehető ajánlóívekkel járják majd az utcákat a pártok aktivistái, ezeken az íveken ajánlhatnak képviselőjelölteket az állampolgárok.

A mintegy 3200 magyarországi települési önkormányzat többségében független polgármesterek és képviselők tevékenykednek, a helyi pártélet lanyha, ebben most sem lehet – egy-egy kivételtől eltekintve – nagy változásokra számítani. A nagyobb városokban azonban igencsak meghatározza majd a következő ötven nap hangulatát a kampány.

Képviselő- és polgármesterjelölteket, megyei listát ajánlani tehát mától lehet.

A választáson a képviselőjelöltek, a polgármesterjelöltek és a főpolgármester-jelöltek szeptember 9-én 16 óráig adhatják le ajánlóíveken összegyűjtött ajánlásaikat. A jelölteknek településtípusonként és választási típusonként eltérő számú ajánlást kell összegyűjteniük.

A jelöltek és a jelölőszervezetek listáinak nyilvántartásba vételéről a választókerületi bizottságok döntenek, négy napon belül. A listákat szeptember 10-én 16 óráig lehet bejelenteni.

És hogy mennyire készültek fel az önkormányzati kampányra a pártok?

A Fidesz nagyon is készen áll

Már hetekkel az aláírásgyűjtés megkezdése előtt egyértelművé tette ezt a kormánypárt önkormányzati kampányfőnöke. Kósa Lajos arról is beszámolt, hogy

783 Fidesz színekben induló polgármesterjelöltjük lesz, és

370 Fidesz–KDNP-támogatású, de hivatalosan nem pártszíneiben induló jelölt mögé állnak oda.

Kósa szerint mintegy hétmillió ember él olyan településen, ahol a Fidesz állít saját jelöltet, minden megyében lesz Fidesz-lista, ahogyan országszerte ott lesznek jelöltjeikkel és támogatottjaikkal.

Budapest : A fővárosban a XX. és XXIII. kerületben nem lesz Fidesz-jelölt, de ott is lesz fideszes támogatottságú induló. Volt, ahol az utolsó hetekben, de jelöltet cseréltek, és a regnáló polgármester helyett így mást indítanak.

: A fővárosban a XX. és XXIII. kerületben nem lesz Fidesz-jelölt, de ott is lesz fideszes támogatottságú induló. Volt, ahol az utolsó hetekben, de jelöltet cseréltek, és a regnáló polgármester helyett így mást indítanak. Nagyobb városok: a 169, tízezernél nagyobb lélekszámú település mindegyikében indulnak valamilyen formában, ezek közül 12 esetben függetlent vagy más színekben induló jelöltet támogatnak.

a 169, tízezernél nagyobb lélekszámú település mindegyikében indulnak valamilyen formában, ezek közül 12 esetben függetlent vagy más színekben induló jelöltet támogatnak. Városok: az 5-10 ezer fős településeken 89 Fidesz–KDNP-jelölt, 13 kormánypártok által támogatott jelölt lesz, 32 településen viszont nem állítanak jelöltet.

És ha már Fidesz és kampánykezdet: valószínűleg nem véletlenül jöttek most a pénteki kormányinfó nagy bejelentései: a valamennyi magyar nyugdíjasnak éppen szeptember végéig eljuttatni tervezett 9 ezer forintos rezsiutalvány, továbbá a közmunkásoknak járó egyszeri, egyhavi bérjuttatás.

Mindennek ellenére a Fidesz is szembe kell nézzen néhány számára stratégiai, vagy éppenséggel eddig könnyen bevett helyen olyan kihívásokkal, amelyeket nemcsak a helyi szervezetekben dúló feszültségek – mint például Gyulán vagy Békéscsabán –, hanem a sokszor bagatellizált ellenzéki fenyegetés okoz számára. Éppen ezért a következő hetekben számos olyan városban is erőteljes kampányra kell felkészülni, amelyeket akár évtizedek, de legalábbis 2010 óta stabilan hozott a Fidesz-KDNP.

Grafikánkon a hivatalosan bejelentett, megyei jogú városokban és nagyobb városokban bejelentett, vagy éppen meghiúsult ellenzéki együttműködések, továbbá a regnáló fideszes polgármesterek, vagy éppen a helyettük induló kormánypárti jelöltek szerepelnek. Fontos, hogy a grafika nem tartalmazza országosan az összes közös jelöltet, ahogyan sok helyen még változhat a közös, vagy éppen különindulás konstrukciója.

Új konstrukcióban az ellenzék

A tárgyalások még mindig nem zárultak le mindenhol, sőt van, ahol az utolsó percekben látszanak felbomlani hónapokkal korábbi egyezségek, vagy lépnek be újabb szereplők az ellenzéki oldalon. Nincs olyan ellenzéki pártok által közölt kimutatás sem, amely országos képet adhatna az önkormányzati összefogás mértékéről, ugyanakkor az már látszik:

GYAKORLATILAG MINDEN STRATÉGIAI HELYEN, A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK TÖBBSÉGÉBEN ÉS A NAGYOBB LÉLEKSZÁMÚ TELEPÜLÉSEKEN IS ÖSSZEHOZTA AZ ELLENZÉK A CENTRÁLIS ERŐTÉR MEGTÖRÉSÉT CÉLUL TŰZŐ, ÚJ MODELLT: AZ EGY AZ EGY ELLENT.

Persze számos helyen függetlenek, álfüggetlenek, vagy a kisebb ellenzéki pártok különindulása árnyalja ezt a képletet, amelynek előállítása ráadásul az egyes pártok viszonyait is megmozgatta. Éppen ezért komoly nehézségekbe ütköztünk, amikor az ellenzék önkormányzati felkészüléséről kértünk számszerű adatokat.

Sokat elárulhat persze a pártok állapotáról, tisztában vannak-e azzal, hány jelöltjük küzd meg először a megfelelő számú ajánló aláírásért, majd pedig az önkormányzati voksokért. Erre vonatkozó kérdéseinkre egyedül az MSZP nem adott választ, minden más megkérdezett ellenzéki párt igen. A szocialisták először Tóth Bertalan pártelnök pénteki sajtótájékoztatójára hivatkozva kértek haladékot, majd egyáltalán nem küldtek válaszokat. Tóth az MTI és a Népszava tudósítása szerint arról beszélt, hogy településeken, a fővárosban, a megyei jogú városokban, a tízezer fő feletti és alatti települések nagy részében, „ahol lehetett”, létrejött az ellenzéki együttműködés.

A 23 fővárosi kerületből 11 helyen MSZP-Párbeszéd által állított, és a 23 megyei jogú városban 9 helyen MSZP által állított polgármesterjelöltek vannak.

Az MSZP-nek országosan több mint 600 képviselőjelöltje méretteti meg magát.

A Demokratikus Koalíció (DK) jóval készségesebbnek bizonyult. A párt kampányfőnöke, Varju László személyesen írta össze az Indexnek, hol, hogyan kezdik meg a hivatalos kampányt. "Budapest 23 kerületében és 144 város döntő többségében az ellenzéki együttműködésben résztvevő pártok és civil szervezetek állítanak közös jelölteket, amelynek indulói közé általában városonként és kerületenként 2-3 fő képviselő jelöltet delegált a DK.

Így az "egy az egy elleni" Fidesz kontra ellenzék csatában várhatóan az ajánlásgyűjtés befejezése után több mint 500 jelöltünk méretteti meg magát a lehetséges 2281 jelöltből.

– írta Varju. A DK alelnöke szerint a megyei közgyűlések tagjainak megválasztásához együttműködésben és önállóan is indul a DK, itt a listáinkon 300 főt meghaladó jelöltjük lesz. Budapest minden kerületében és 21 megyei jogú városban már létrejöttek a megállapodások, kettőben pedig részlegesen, ezeken a helyeken tehát összesen csaknem 500 közös jelölt lehet.

JELEN ÁLLAPOT SZERINT BUDAPEST 23 KERÜLETÉN KÍVÜL 72 TELEPÜLÉSEN A DK FORMÁLISAN IS RÉSZESE A MEGÁLLAPODÁSNAK, DE MÉG TÖBB HELYEN ZAJLIK AZ EGYEZTETÉS

– írta továbbá Varju, kérdésünkre azt is kifejtve: mindenütt törekedtek az ellenzék elérhető legszélesebb körét megtalálni és az ellenzék közös indulásában részt venni, ezen belül pedig 27 helyen lesz polgármesterjelöltjük, ahol kifejezetten a DK delegálja a közös jelöltet. Így indul például Budapesten

a VII. kerületben Niedermüller Péter, a XI. kerületben László Imre, a XII. kerületben Élő Norbert, a XV. kerületben Németh Angéla, a XVI. kerületben Nemes Gábor, vagy éppen a XVII. kerületben Gy. Németh Erzsébet,

illetve Glázer Tímea Győrben, Katanics Sándor Veszprémben, Keresztes Csaba Zalaegerszegen vagy éppen Ábrahám Tivadar Mosonmagyaróváron.

Kik, hol miért? Az önkormányzati választáson a megyei (fővárosi) és helyi (kerületi) önkormányzati képviselőket, a polgármestereket és a főpolgármestert, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselőket választják meg. A megyei és helyi önkormányzati választáson azok választhatnak, akiknek az adott településen/megyében van az állandó lakcímük. A magyar állampolgárság nem feltétel, de ennek hiányában regisztrálni kell ahhoz, hogy valaki önkormányzati képviselőt és polgármestert választhasson. A nemzetiségi önkormányzati választáson pedig az szavazhat, aki megadott határidőig az adott nemzetiséghez tartozónak vallja magát. Aki a szavazás napján nem a lakóhelyén, hanem a tartózkodási helyén (régi nevén: ideiglenes lakcím) akar élni a választójogával, október 9-éig kérheti átjelentkezését. A választáson csak az jelentkezhet át, aki a választás kitűzése előtt legalább harminc nappal létesített tartózkodási helyet és a tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.



Varju is elismerte, van település, ahol valamilyen ok miatt nem jöhetett létre az együttműködés. "Ezeken a helyeken valamennyi egyéni választókerületben indítunk jelöltet, de ez csak kisebb városokban fordulhat elő. Maximum 8-8 választókerületben indulhat egy városban jelöltünk", írta. A nyerési esélyeiket firtató kérdésünkre pedig a kampányfőnök meglehetősen optimistán azt válaszolta, mindenhol a nyerés esélyével indulnak, de majd az aláírások összegyűjtése után értékelik először ezen esélyeik valódi mértékét. Hozzátette azt is: "különösen figyelünk a matematikailag is esélyes budapesti és más városi jelöltjeinkre.

A 2014-ben megszerzett nagyságrendileg 200 önkormányzati pozíció megduplázását tartjuk reálisnak a DK számára",

közölte.

Helyben kellett bölcsnek lenni

A Jobbik sajtóosztálya írásba adta, hogy fogalmuk sincs, országszerte hol, milyen konstrukcióban, összességében hány jelölttel indulnak a csatába:

Egyelőre nincsen olyan kimutatásunk, amelyek a kérdéseiben szerepel. A Jobbik minden politikai támogatást megadott ahhoz, hogy szervezetei és tagjai a legbölcsebb döntést hozzák meg helyben, a saját településeik érdekeit szem előtt tartva. Másképpen fogalmazva megadtunk minden politikai támogatást az Orbán-rendszer helyi szintű lebontásához, ugyanis ez az igazi tétje az önkormányzati választásnak.

A Jobbik szerint "helyben kellett bölcsen átgondolni, hogyan lehetséges ez", éppen ezért teljesen a helyi szervezeteiken állt a döntés. A párt indul közösen, logójukat szerepeltetve a közös jelöltek neve mellett, de támogatásukat adták civil szervezetekben indulóknak is, és számos helyen önállóan állítanak jelölteket.

A Fidesz kétharmada az önkormányzatokban épült ki, és reményeink szerint ott is fog elbukni, így abban bízunk, hogy a jelenleginél több jobbikos polgármester és önkormányzati képviselő állhat munkába októbertől

– írták a reményeiket és esélyeiket firtató kérdésünkre. Noha erről nem írtak, de a Jobbik egyébként nemcsak több országos összefogás, hanem a budapesti együttműködés részese is, ez leginkább úgy értendő, hogy Kőbányán és az V. kerületben elindulnak a közös ellenzéki jelöltek ellen és polgármestert is állítanak, míg a VIII. kerületben és Kispesten polgármesterjelöltet nem, viszony egyéni képviselőjelölteket indítanak. Az ellenzéki pártok közösen indulnak a Jobbikkal Soroksáron, ahol Bereczki Miklós a polgármesterjelölt. De országszerte vannak települések, ahol a Jobbik jelöltje mögött ugyanígy felsorakoztak.

Lényegesen bőbeszédűbb volt a Momentum. A fiatal párt jelentős energiákat mozgósított az önkormányzati felkészülésre, komoly küzdelmeken vannak túl és egy plusz előválasztást is lebonyolítottak az elmúlt hetekben a fővárosban. Mindezeken túl a Momentum azt közölte az Index kérdéseire:

Budapest 23 kerületében és legalább 86 településen, több mint 200 jelöltjük kezdi meg a kampányt.

A közös ellenzéki indulásban a Momentum 4 budapesti polgármestert jelöl, a IV. kerületben Déri Tibort, a VI. kerületben Soproni Tamást, a VIII. kerületben a független Pikó Andrást, továbbá a XXII. kerületben Havasi Gábort.

Négy tízezer főnél nagyobb lakosú városban is momentumos a közös ellenzéki polgármester: Baján, Tatán, Gödön, valamint Bicskén. Eközben Kiskőrösön önállóan indulnak a pártok, de várhatóan csak a momentumos Kudron Nándor száll majd ringbe a polgármesteri székért.

Tízezer lakos alatti lélekszámú településeken pedig 9 helyen lesz momentumos polgármesterjelölt, képviselőjelöltjeik eközben országosan sokkal többen indulnak a csatába.

A Momentum ugyanis az esetek 80 százalékában vesz részt az ellenzéki együttműködésben, de például Gödöllőn, vagy Békéscsabán nem szálltak be, Szekszárdon pedig például egyszerűen nem indulnak el. A párt ugyanakkor arra készül, hogy a budapesti, matematikailag is reális nyerési esélyeken túl vidéken is megveti a lábát, noha hangsúlyozták, hogy jelöltjeik többsége önkormányzati tapasztalattal rendelkezik, így például Baján és Tatán egyértelmű sikert várnak, más városokban pedig a képviselő-testületi munkához megfelelő felhatalmazást szereznének.

A Párbeszéd is meglehetős alapossággal közölt adatokat, ezekből pedig kiderül, hogy mintegy félszáz jelöltjük indul önkormányzati képviselői helyekért, de polgármesterjelöltjük is több lesz, országosan. Így:

a párt szinte valamennyi országos összefogásban részt vesz, 38 helyen jelölőszervezetként, azaz szervezetileg is részese a közös polgármester- és képviselőjelöltek indításának.

Budapesten a Párbeszéd adja a közös főpolgármester-jelöltet, továbbá az I. kerületi polgármesterjelöltet, a papíron függetlenként induló csepeli polgármesterjelöltet, valamint a főváros környéki Budakeszin is a párt jelöltje indul el.

Vidéken a Párbeszéd Nagyfügeden állít saját polgármesterjelöltet, de több helyen elindulnak, például Sopronban is önállóan, valamennyi körzetben – ott nem részesei az ellenzéki együttműködésnek.

Hasonló számokkal jelentkezett a kissé külön utas LMP is, amely szintén felkészült az önkormányzati kampányra. Válaszaikban azt emelték ki: területi szervezeteik önállóan döntenek az önkormányzati választáson való indulás feltételeiről, az együttműködés formáiról.

A megyei jogú városok/megyeszékhelyek túlnyomó többségében a teljes ellenzéki együttműködés részese a párt, tehát LMP-s támogatással indulnak az ellenzéki polgármesterjelöltek és képviselőjelöltek. Önálló indulás mellett döntött ugyanakkor a területi szerv Pécsen, ott van kizárólag önálló polgármesterjelöltjük.

Mosonmagyaróváron, illetve Békéscsabán az LMP az MSZP-vel és a Liberálisokkal, míg Debrecenben a Jobbikkal és a Momentummal együttműködésben indul.

Budapesten a 23-ból 21 kerületben részesei a teljes ellenzéki együttműködésnek, míg Kispesten és Kőbányán támogatják az ellenzéki polgármesterjelöltet, de a képviselőjelöltjeik önállóan indulnak a választáson. Kiemelték még Ferencvárost, ahol az LMP elsőként támogatta Baranyi Krisztinát, aki az előválasztás sikerét követően az összellenzéki polgármesterjelölt.

A megyei jogú városokon kívül továbbá "körülbelül 10-12 településen teljes ellenzéki együttműködésben indulnak jelöltjeink", írták.

Az így összességében 50 és 100 közötti LMP-s jelölt célja, mint azt a párt kiemelte:

hogy minél több helyen leváltsuk a Fidesz helytartóit.

Kavarásokon és élet-halál harcokon innen és túl

Nem volt azonban ennyire zökkenőmentes a felkészülés. Néhány ellenzéki párt ugyanis egyfajta élet-halál harcként fogta fel a jelöltállításról, és elsősorban az önkormányzati képviselői körzetekről, valamint kompenzációs listákról történő egyezkedést. Nemcsak a közös polgármesterjelöltek megtalálása volt tehát kihívás ebben az új, összellenzéki konstrukcióban, hanem az is: mely párt, mennyire tudja majd reprezentálni magát a helyi politikában, és természetesen, hogy kinek az emberei szerezhetnek fizetett állást, így ötéves képviselői mandátumot.

Volt olyan város, ahol konkrétan egy kompenzációs listás hely miatt került veszélybe az összefogás, ilyen például Kaposvár, ahol információink szerint az utolsó napon robbant a bomba a helyi MSZP miatt. De az előválasztás mellett a fővárosi Ferencvárosban, sőt Csepelen is a szocialisták "befutó" listás helyein akadozott a megegyezés sokáig, Esztergomban és Szegeden is egy-egy helyi DK "sértődött meg" annyira, hogy abból csaknem különindulás lett, míg például Szolnokon a Mindenki Magyarországa Mozgalom és Lukácsi Katalin feltűnése, majd visszalépése húzta el a megállapodást. Sopronban a Párbeszéd is a nyerhető, illetve bejutó helyek miatt, nem pedig elvi ellentétből indul önállóan, de hasonlót gyakorlatilag valamennyi párt produkált az elmúlt hetekben, hónapokban.

Van, ahol még a hivatalos kampánykezdeten is kaotikusak a viszonyok, a "jelenleg is zajlanak az egyeztetések" pedig gyakran az elnyerhető körzetekért és bejutó helyekért folytatott, gátlástalan küzdelmet jelenti.

Összességében az is kijelenthető, míg a pártok országos vezetése a helyiekre bízta volna az egyezkedést, sok esetben nagyobb elhivatottságot mutattak "odafent" a közös indulásra, mint a helyüket, munkájukat féltő önkormányzati politikusok. Részben azonban éppen a helyi szervezetek erejének köszönhető, hogy nemcsak Budapesten, országosan is az európai parlamenti választásokon hitelesen mért támogatottságon felül reprezentált az MSZP az együttműködésekben, ez pedig számukra valóban a szervezeti túlélés záloga lehet. Nem úgy az országosan jelentősen szétesettnek tűnő LMP-nek és az egyelőre meglehetősen és meglepően kevéssé látható Jobbik számára.

Nagy kérdés azonban, hogy ez az erősorrend az aláírásgyűjtés és a kampány során mennyire változhat, továbbá az együtt indulás kihívásai mennyire tépázták meg az együttműködésbe vetett bizalmat, azaz hogy végül milyen eredményt ér el az "egy az egy ellen" ideája.

Az önkormányzati választás tétjét, a jelöltállítás nehézségeit, valamint a Fideszt és az ellenzéket érintő kihívásokat részletesen is elemző Kibeszélő-adásunkat itt lehet meghallgatni.