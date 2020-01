Cornstein olyat kér Budapesttől, ami nincs a magyar kormány tervei között

Bár hosszasan dicsérte az amerikai nagykövet Washington és Budapest kapcsolatának alakulását, újévi beszédében mégis három olyan dolog fontosságáról beszélt David Cornstein, amely egyelőre nem jellemző a magyar kormány külgazdasági és külpolitikai irányára.

Cornstein beszéde első fele a tavaly elért pozitívumokról szólt:

Február Mike Pompeo Magyarországon járt, 2011 óta első amerikai külügyminiszterként.

Áprilisban Washingtonban a két kormány aláírta a Védelmi Együttműködési Megállapodást (DCA).

Májusban Donald Trump Orbán Viktort fogadta a Fehér Házban, egy jól sikerültnek mondott találkozón.

Jól alakult az amerikai befektetések iránt érdeklődő hazai cégek látogatása júniusban és jól az amerikaiak novemberi Franchise Misszója, amely újabb szolgáltató hálózatok megjelenését vetíti előre.

A kereskedelmi forgalom tavaly 5,3 milliárd dollár volt, az amerikai cégek 105 ezer embernek adnak munkát Magyarországon.

Magyar diákok százai kaptak diákvízumot az Egyesült Államokba.

Cornstein szerint külpolitikai téren is jól alakult az együttműködés, azért is, mert "Magyarország az EU-ban ENSZ-ben felemelte szavát azok ellen, akik igazságtalanul kritizálnák Izraelt és az Egyesült Államok ezt méltányolja." Ennek kapcsán nagyra értékelte azt is, hogy Magyarország – egy évvel azután, hogy az Egyesült Államok Jeruzsálembe költöztette saját nagykövetségét –, az európai országok közül évtizedek óta elsőként diplomáciai képviseletet nyitott Jeruzsálemben – egy kereskedelmi képviseletet.

Cornstein szerint mindez jó alapot ad a vitás ügyek rendezéséhez és a kapcsolatok további erősítéséhez, majd megemlített két érzékeny területet:

Az Oroszország és Kína jelentette fenyegetést;

Ukrajna „támogatását a folyamatos orosz agresszióval szemben”.

Magyarország egyelőre a kárpátaljai magyar kisebbség anyanyelvi használatát veszélyeztető oktatási és nyelvtörvény módosítását várja, addig nem hajlandó elősegíteni Ukrajna közeledését a NATO-hoz és Ukrajnához. (Részben ennek a tudomásul vételét jelezhette az ukrán elnök újévi beszéde, melyben Volodimir Zelenszkij magyarul is megszólalt.)

Nem tűnik könnyebnek az orosz és kínai fenyegetés visszaszorítása sem, tekintve a kínai pénzből megépítendő Budapest-Belgrád vasútvonal tervét és az orosz hitelből megépítendő – bár a tervezettnél lassabban beinduló paksi atomerőmű-bővítést.

Cornstein szerint szükség van az energetikai diverzifikációra, hogy Magyarország „kevésbé függjön az orosz forrásoktól”. Ezt sem Paks nem erősíti, sem az újabb hosszútávú gázszerződés Magyarország és a Gazprom között. Washingtont aggasztja az orosz kémbanknak mondott Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) magyarországi képviseletének megnyitása is – mindezekről azonban a videóüzenetében Trump fényképe előtt is tisztelgő Cornstein nem tett külön említést.