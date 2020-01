Karácsony a Lánchíd-lezárásról: Semmi pánik!

Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán reagált a Lánchíd részleges lezárásáról, a metrók rozsdásodásáról szóló mai hírekre. Eszerint a Lánchíd felújításának problémáját az előző városvezetés, a kormánnyal együtt lezáratlan ügyként hagyta a fővárosra.

Lépni kellett, mert Budapest, és az egész ország egyik legfontosabb szimbóluma - nem mellesleg zsúfolt közlekedési útvonal - nem maradhat ilyen állapotban. A híd állapota nem ad okot semmiféle pánikkeltésre, de a felújítás már nem húzható sokáig. Hogy megakadályozzuk a további állagromlást, holnaptól kitiltjuk az 5 tonnánál nehezebb járműveket a hídról. Táblák mellett a rendőrök és a fővárosi rendészeti igazgatóság munkatársai a jövő héten figyelmeztetik erre a teherautók és a nagyobb turistabuszok vezetőit, utána már szankcionálnak is.

Karácsony Gergely a Facebook-oldalán.

Hozzátette, hogy a korlátozás a budapestiek többségét nem érinti, de a híd esedékes felújítás miatti lezárása sok kényelmetlenséget fog okozni. Ezt igyekeznek majd mérsékelni. A főpolgármester szerint már a jövő héten egyeztetést kezdenek a kormánnyal a híd felújításához még hiányzó, mintegy 20 milliárd forint előteremtéséről. Át kell gondolni közösen a felújítás műszaki tartalmát, utána pedig a budapestiek megkérdezésével dönteni a Lánchíd esetleges funkciómódosításáról, szögezte le a főpolgármester.

A gyorsan rozsdásodó orosz metrókocsik ügyében közölte: azt hogy hat felújított kocsit ki kellett venni a forgalomból tetejük rozsdásodása miatt a 222 kocsiból önmagában nem okoz gondot. A gyártó garanciálisan, kötbér mellett javította is a kocsikat, de azért ez mégiscsak beismerése a korábban tagadott ténynek: sok gond van a „felújított” orosz kocsikkal, tette hozzá.

Ezért Karácsony szerint elérkezett az ideje az egész korábbi metróbeszerzést, annak minden körülményét érintő átfogó vizsgálatnak. Erre a BKV és a BKK felügyelőbizottságát kérte fel. Két hónap várhatóan elég lesz a teljes körű tisztázásra, amit a nyilvánosság bevonása követ majd.

A BKV egy külön közleményben egyébként azt írta: már 2017 májusában látták, hogy a felújítási technológián módosítani kell annak érdekében, hogy a szerelvények a tervezett 30 éves élettartam egészében üzemeltethetők legyenek. Ezt a módosítást az orosz fél elvégezte, de most a korábbi technológia szerint felújított prototípusnál kellett elvégezni a karbantartó felújítást.

Forgalomnövekedés a 4-es metrón

Közölte azt is, hogy a BKV a forgalom növekedéséről számolt be a 4-es metró vonalán, de a cég illetékeseinek szakmai véleménye szerint a megnövekedett utasszám most még nem igényel azonnali beavatkozást. Havonta kap jelentést a BKV-tól, amikor szükség lesz rá, azonnal lép a városvezetés.

Egyeztetés a színházakkal

A fővárosi színházakkal kapcsolatban Karácsony azt írta: meg fogják védeni azokat. Véleménye szerint önellentmondásos az év végén megjelent kormányhatározat. Állítólag hiba történt, hogy így van-e, avagy tudatos a független színházak további fojtószorítása a kormány részéről, kiderül hamarosan, folytatta.

A következő napokban a főváros egyeztet a függetlenekkel és a kőszínházakkal a további lépésekről, hiszen a kormány szoros, márciusi határidőt szabott a megállapodásokra. Még januárban előállnak a javaslataikkal, amelyekben lesznek újítások az eddigiekhez képest, és amelyek egy dologból indulnak ki: a kultúra nemzeti alap.

Nem betonra megy az egészségügy pénze

Az egészségügyi fejlesztések ügyében Karácsony szerint a megjelent hírekkel szemben a Budapest számára megszerzett 50 milliárd forint nagy részét nem viszi el a korábban betervezett fejlesztések áremelkedése.

Mert ez a pénz – a közgyűlés egyhangú döntése szerint, amit a kormányhatározat is megerősített az év végén – az eddigieken felül jár a fővárosiaknak, másrészt eszünk ágában sincs ezt a teljes összeget betonra költeni.

a főpolgármester.

Minden budapesti számára biztosítani akarják a hozzáférést a legmodernebb diagnosztikai eszközökhöz, és radikálisan csökkentik majd a várólistákat. Mindezt a kerületekkel közösen, az ő javaslataik beemelésével, írta a főpolgármester.