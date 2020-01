Jött a tévés szakács, az álomfaluról pedig kiderült, hogy mégsem az

Van egy eldugott kis község Veszprém megyében, amely híre még Amerikába is eljutott. Bárki kibérelhette az egész falut, és pár napig a polgármestere lehetett. Sokáig úgy tűnt, ez a vidékfejlesztés példaképe, munkát és pezsgést hozott az alig húszfős falu életébe. Aztán átvette a vezetést a Konyhafőnök séfje, és az elődjével való párharc radikális változást hozott Megyeren. Most úgy néz ki, sikerül megmenteni a vendégházakat, de nehéz hónapokon van túl a kis falu.

Nincs itt már semmi. Ez a falu majdnem egy nulla

- legyintett kérdésünkre egy helyi férfi, amikor megtudta, mi járatban vagyunk Megyeren. Már közel fél órát köröztünk az aprócska faluban, mire sikerült bárkivel is találkoznunk, ő viszont kiváncsian jött ki a házából. 13-14 embert sorolt fel, akik még Megyeren laknak, de az aznap leszállított szociálistűzifa-halmok is arról árulkodtak, melyik házakban van élet.

Nem sokban. Szellemfalu lett az egykori turisztikai attrakcióból, csak egy-egy tábla, elhagyatott virágos láda vagy kerti bútor emlékeztet a korábbi pezsgésre.

Néhány éve egy internetes hirdetéssel vált híressé Megyer, napi 210 ezer forintért bárki kibérelhette a teljes falut, utcákkal, vendégházakkal, polgármesteri hivatallal, állatokkal együtt.

Bár bolt vagy templom már akkor se volt, például a két darab utcát az ideiglenes "polgármester" nevezhette el. A szokatlan hirdetés villámgyorsan bejárta a magyar és nemzetközi sajtót, az amerikai New York Times és a brit Guardian is beszámolt róla. Alig két hónap alatt 280 foglalás érkezett, Ausztráliából, Afrikából, Svédországból és az Amerikai Egyesült Államokból is jelentkeztek turisták.

Megszállták a falut

Az ötlet egy budakeszi közgazdászé, Pajer Kristófé volt, aki apósa révén talált rá a Sümeg melletti eldugott falura. Miután meggyőzte pár barátját a tervéről, 2004-ben elkezdték egyesével felvásárolni a romos házakat a helyiektől, akik a pénzből elköltöztek Megyerről. A fent említett helyi férfi szerint gyakorlatilag kiürült a falu, furcsa volt számára, hogy idejöttek a pestiek, és megvettek mindent.

Nem volt etikus az ott élőkkel szemben

- ismeri be Pajer. - Lényegében megszálltuk a falut."

A romos épületeket pályázati forrásokból és saját pénzből felújították, majd vendégházakat, éttermet nyitottak, a település fő gazdasági lába pedig rövidesen a falusi turizmus lett.

Mivel a tulajdonosok nem költöztek oda, és nem is akartak részt venni a mindennapi feladatokban, alapítottak egy szociális szövetkezetet az önkormányzat és a helyiek bevonásával, amely ellátta a házak körüli mindennapi munkákat (ilyen például a vendégek fogadása, mosás, takarítás, fűnyírás).

2006-ban aztán polgármesternek választották az egyedüliként induló Pajer Kristófot, és 12 évig nem is akadt kihívója, gyakorlatilag az övé lett Megyer.

Esküvők, disznóvágások, filmforgatás

A falu életét ettől kezdve gyakorlatilag teljes egészében a turizmus határozta meg, és a kezdeti nehézségek után igazi sikertörténet lett a megyeri. Főként hétvégénként megszállták a 30-40 fős csoportok a falut, de volt itt esküvő, csapatépítés, telente pedig népszerűek voltak a disznóvágások is. Nyolc évig még saját fesztiváljuk is volt, a Megyer Camp Fesztivál, amely főként a rockerek körében volt népszerű. A szépen felépített falvacskát a filmesek is felfedezték maguknak, itt forgatta Mészáros Márta az Aurora Boerais című filmjét.

Sokáig úgy tűnt, példa lehet ez a vidékfejlesztési modell az ország többi, kedvező természeti adottságokkal rendelkező településének is, példás volt az is, sok helyi és környékbeli kapott munkát a szociális szövetkezeten keresztül. A háttérben azonban mindig is voltak viták, mint a faluban járva kiderült, nem mindenki emlékszik maradéktalanul elégedetten erre az időszakra.

12-14 órákat dolgoztunk, szívünket-lelkünket beletettük, de ez se volt elég Kristófnak

- fogalmazott egy megyeri nő, aki szerint a falu korábbi vezetője sose volt elégedett a helyiek munkájával, mindig talált benne valami hibát. Mint a nő meséli, nagy reményekkel költözött a faluba pár éve, amikor még csak ígéret volt a vendégházak megnyitása. Ideális helynek tűnt, amikor szakítani akart a városi életmóddal, csend és nyugalom volt, azt tervezte, hogy a vendégházaknál kap majd munkát. Így is volt, egy idő után azonban otthagyta az állását, más lehetőség viszont nem igazán akadt a közelben.

Rengeteget dolgoztunk azon, hogy kicsit közelebb kerüljünk egymással a helyiekkel - meséli Pajer. "De voltak azért feszültségek." Ezt pedig csak fokozta, amikor többeknek is felmondtak, mert nem tudták hozni az elvárt teljesítményt.

Megérkezik a Konyhafőnök séfje

2015-ben aztán újabb fordulat következett, a polgármester munkát kapott Angliában, és családjával kiköltözött. Egy ideig megpróbálta kintről irányítani a települést, de aztán hosszabb távú munkaszerződést kapott, és eldőlt, hogy nem költöznek vissza.

És itt jött képbe a most megválasztott polgármester, Vári Dávid, aki pár éve az RTL Klubon futó Konyhafőnök című műsorban tűnt fel.

Egy közös ismerősük ajánlotta be Pajernak, akinek tetszett az elképzelés, hogy a vadgasztronómiával foglalkozó séf üzemeltesse a vendégházakat és az éttermet, akinek "nagy dumája és lendülelete" volt.

Az első pár hónapban működött is az együttműködés, serényen dolgozott a falugondnoki munkát elvállaló Vári, folytatja Pajer. Miután megegyeztek a jövőbeni működésről, októberben lemondott az Angliában élő polgármester, hogy a decemberi időközi választáson Várit válasszák meg a falu új vezetőjének.

Körbenéztem és dobtam egy hátast

Az átadás viszont úgy tűnik, mégsem sikerült tökéletesen mindkét félnek. Pajer azt meséli, pár hónap múlva jelentkeztek az első problémák a vendégházak körül. Májusban már jelezték a tulajdonosok Várinak, hogy nem elégedettek az üzemeltetéssel, állításuk szerint nem volt megfelelő a tisztaság, és gond volt a séf stílusával is, ez rendre visszaköszönt a vendégek visszajelzéséből.

Szeptemberben hazajöttem, körbenéztem, és dobtam egy hátast

- mondja Pajer, aki Angliából még nem tudta felmérni teljesen, milyen állapotok vannak Megyeren. - Tudtam, hogy baj van, na de hogy ekkora, azt nem gondoltam volna." Addigra szerinte annyi gond volt a vendégházakkal, hogy a tulajdonosokkal úgy döntöttek, lezárják az összeset, az étteremmel együtt.

700 ezres adósság

Azzal vádolja utódját, hogy átvágta őket, és nem látta el rendesen a házak körüli teendőket. Vári szerint ugyanakkor neki semmilyen szerződése nem volt a szövetkezettel, az ő feladata alapvetően a falu vezetése volt.

Ennek ugyanakkor ellentmondanak azok a számlák és megrendelések, amiket a volt polgármester küldött lapunknak. Többségében zűrös és nehezen átlátható gazdasági, üzemeltetési problémákról van szó.

Nem tudott például Vári rendesen elszámolni a vendégházak tulajdonosai felé, de több mint 700 ezer forintos adósságot is felhalmozott. Pajer azt meséli, utódja a szövetkezet nevében, jogi meghatalmazás nélkül rendelt alkoholos italokat a nyári rendezvényekre, amelyeket értékesített is, de az ebből befolyt pénz nem jelent meg a szövetkezet könyvelésében. A számlát ráadásul hónapokig nem fizette ki a beszállítónak, végül más rendezte helyette.

Lejáratókampány a polgármester ellen

Vári visszautasítja a vádakat, váltig állítja, hogy ő soha nem követett el bűncselekményt. Szerinte csak arról van szó, hogy elődje lejáratókampányt indított ellene, mert a képviselő-testülettel elkezdték felgöngyölíteni az önkormányzat korábbi pályázati elszámolásait. Bár a jogi, pénzügyi vizsgálat még jelenleg is tart, Vári azt mondja, "találtak már furcsaságokat" a korábbi önkormányzat pályázataiban.

A korábbi polgármester szerint nyáron megállapodtak Várival, hogy a vitás helyzetben senki nem indul az októberi választáson, mert ha nincs jelölt, kiírnak későbbre egy időközi szavazást, és addigra lesz idejük találni egy másik megoldást. Vári mégis leadta az ajánlóívet, és tagadja, hogy lett volt ilyen egyezség. Állítása szerint ebből mindössze annyi igaz, hogy Pajer megfenyegette,

ha el merek indulni a választáson, akkor tönkreteszi az életemet.

13 év után először fordult elő Megyer életében, hogy több polgármesterjelölt közül is lehetett választani, Vári ellen elindult az egyik vendégház tulajdonosa, Kerekes Mihály, aki egyébként Pajer apósa. Állítólag neki csak az volt a célja, hogy ne Várit válasszák meg polgármesternek. Azt ígérte, ha megválasztják, lemond tisztségéről, és kiírnak egy időközi választást, mint azt eredetileg szerették volna.

Fontos, hogy a polgármester mindig itt legyen

Szoros volt a verseny, mindössze két szavazattal nyert Vári, a névjegyzékben szereplő 29 ember közül 25-en adták le voksukat. Többen is arról beszélnek, hogy a helyiek szavazata döntött a séf javára, míg ellenfelére a magánházak Megyerre bejelentett tulajdonosai szavaztak.

Fontos, hogy olyan legyen a falu élén, aki itt van mindig, és aki valóban tesz a falusiakért. A turizmus önmagában még nem szolgálja a falu érdekeit

- véli egy helyi nő. Azt mondja, Vári tele van ötletekkel és ígéretekkel, ő bízik benne. "Engem az útfelújítás pillanatnyilag jobban érdekel, mint a turizmus. Örülnék, ha nem kéne havonta találkoznom az autószerelővel" - teszi hozzá.

"Dávid mindig megkérdezi, hogy mi újság" - mondja egy másik megyeri férfi aki arról mesél, hogy Vári gyakran meglátogatja őket, és leül a konyhába beszélgetni velük. Ilyenre nem emlékszik Pajer polgármestersége alatt, gyakran hónapokig nem is látta.

Fiktiválták Vári lakcímét, nyomozás indult

A vádaskodások még nem értek véget a választással. Pajerék ugyanis fellebbeztek az eredmény ellen, mert kifogásolták, hogy Vári olyan címmel adta be a jelentkezését, amelyre semmi jogosultsága nem volt.

Mint kiderült, Pajer házába jelentkezett be, és a tulajdonos azt állítja, ő nem írta alá a lakcímbejelentő lapot, hanem aláhamisította az aláírását Vári. A polgármester ezt tagadja, az ugyanakkor tény, hogy a tulajdonos kezdeményezésére fiktiválták a lakcímét, és egy másik házba van most bejelentve. Pajer feljelentést is tett magánokirat-hamisítás gyanúja miatt. A választási fellebbezést ugyanakkor mind a Helyi Választási Bizottság, mind a Területi Választási Bizottság elutasította.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság az üggyel kapcsolatban azt írta, hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt vizsgálatot folytatnak ismeretlen tettes ellen.

Ez leginkább a Kristóf és a Dávid párharca

- véli a kialakult helyzetről Baloghné Raffai Anna, Megyer alpolgármestere. Azt mondja, mindketten erős személyiségek, és egyikük se akar engedni. Szerinte az a baj, hogy Pajer azután is az irányítása alatt akar tartani mindent, hogy lemondott a polgármesteri székről és a szövetkezeti elnökségéről is, míg Vári ebben nem partner.

Különválik az önkormányzat és a turizmus

Most mégis úgy tűnik, kettejük párharcának nem esik áldozatul Megyer. Több hónapos bizonytalanság után jött egy befektető, aki átveszi az étterem és több vendégház üzemeltetését. A szomszédos Ukk polgármestere volt kilenc évig Komendánt Irén, idén azonban nem indult a választáson, hanem párjával úgy döntött, Megyeren folytatják Pajer álmát. Mint meséli, ott voltak szeptemberben, amikor barátjuk lezárta a házakat, és már akkor megfogalmazódott bennük, hogy ők ezt szeretnék továbbvinni.

Szemléletben nem lesz változás, ígéri, de ráfér a karbantartás a házakra. Annyi változás viszont már biztosan lesz, hogy mostantól teljesen különválik a Vári vezette önkormányzat és a vendégházak üzemeltetése. Talán pont az volt a baj, hogy ez a kettő eddig teljesen összefolyt. Míg az üzemeltető a turizmus fellendítésével lesz elfoglalva, az önkormányzat a falu és a helyiek érdekeit fogja szem előtt tartani.

Komendánt azt mondja, tavasszal megnyitnak a vendégházak, és Pajer se száll ki teljesen a történetből, "rajta tartja a szemét" a falun. Ezt ő egyáltalán nem bánja, mert szerinte az ötlet megálmodója lett Megyer arca.

(Borítókép: Huszti István / Index)