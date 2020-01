Szétlocsolta a benzint egy nő konyhájában, aztán megpróbálta meggyújtani

Emberölés kísérletének alapos gyanúja miatt rendelte el egy férfi egy hónapos letartóztatását a Pécsi Járásbíróság pénteken egy szilveszter esti eset miatt, derül ki a Pécsi Törvényszék honlapjáról.

A nyomozás eddigi adatai szerint a férfi korábban alkalmi munkákat végzett egy házban, ahova 2017-ben be is költözött az ott lakó nőhöz. A kapcsolatuk azonban 2019 nyarán megszakadt. Ennek ellenére is rendszeresen visszatért, és újra akarta kezdeni, de a nő visszautasította.

Szilveszter este fél tízkor a férfi ittasan újból megjelent, el akarta hívni magával a nőt, aki azonban megint elutasította. A férfi erre fenyegetőzni kezdett, amire válaszul a nő és férje együtt szólították fel arra, hogy távozzon.

A gyanúsított ekkor felemelt egy 20 literes benzineskannát, és szétlocsolta a konyhában. A benzinből a nő ruhájára is került. A férfi próbálta, de nem tudta meggyújtani a benzint az öngyújtóval, és a nőnek és férjének sikerült becsuknia előtte a konyhaajtót. Tovább fenyegetőzött az ablakok betörésével, de végül elment a helyszínről.

A bíróság pénteki döntése ellen a gyanúsított fellebbezett, míg a kirendelt védőnek – aki az ülésen nem vett részt – három napja van a fellebbezés bejelentésére, így a végzés nem végleges, írták.