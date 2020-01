Vettek egy házat, 100 kiló higanyt találtak a pincében

Nagy mennyiségű higanyt találtak a Nógrád megyei Cereden, egy Dózsa György úti házban azok, akik nemrégiben vásárolták meg a házat. Az új lakók, miután a pincében megtalálták a mintegy száz kiló higanyt, értesítették a katasztrófavédelmet.

A megyei katasztrófavédelem az MTI-nek azt mondta, a higanyt üvegedényekben tárolták, de az egyik üveg teteje hiányzott, a higany egy része pedig kifolyt a földre. A katasztrófavédelem elvégezte a kármentést, majd értesítették a környezetvédelmi hatóságot és a vízügyi igazgatóságot, valamint a rendőrséget, hogy kiderítsék, hogyan került a házba a mérgező anyag.

A higanyvegyületek mérgező hatása régóta ismert. Maga a fém is toxikus, és fejfájást, remegést, húgyhólyaggyulladást, valamint emlékezetvesztést okozhat, olvasható a Wikipedián. A higany szerves vegyületei is mérgezőek, és veszélyesebbek az elemnél vagy annak szervetlen vegyületeinél, mivel könnyebben felszívódnak. A környezetbe került higanyvegyületek a mikroorganizmusok hatására metileződnek, ami a táplálékláncba kerülve az ember számára is veszélyt jelent.

Amennyiben törött hőmérőből, vagy más módon kerül a környezetünkbe higany, az folyamatosan párologni fog, és súlyosan mérgező lesz, amíg teljesen el nem párolog. A kifolyt higanyt ezért gondosan össze kell gyűjteni és a szennyezett környéket kénporral be kell szórni.