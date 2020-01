Egy választás, ahol a Fidesz rejtőzködik

Egy hónap múlva országgyűlési képviselőt választanak Dunaújvárosban, de a Fidesznek még mindig nincs jelöltje. Az ellenzék az októberi dunaújvárosi siker után ismét összeállt, hogy megtartsák a választókerületet. Sorra jelennek meg ugyanakkor a független jelöltek is, akik közül többekről szép lassan kiderül, hogy nem is annyira függetlenek. A Fidesz elkezdett taktikázni?

Alig pár napja maradt a Fidesznek, hogy bejelentse, kit indít Fejér megye 4. választókerületében a február 16-i időközi választáson. Miután Pintér Tamás, a Jobbik parlamenti képviselője októberben Dunaújváros polgármester lett, lemondotta képviselői posztjáról, és ezért időközi választást kellett kiírni megüresedett helyére az egyéni választókörzetben.

Ismét ellenzéki összefogás

Ezúttal nem kezdődött semmilyen ellenzéki huzavona. Az ellenzéki pártok (Jobbik, DK, LMP, MSZP, Momentum, Párbeszéd) egységesen beálltak Pintér kabinetfőnöke, Kálló Gergely mögé, aki korábban a Jobbik Ifjúsági Tagozatának volt az országos alelnöke, majd képviselői asszisztensként dolgozott, később pedig Pintér kampányfőnöke lett. "Eddig háttérember voltam, és azon dolgoztam, hogy mások kampányát segítsem. Most eggyel előrébb léptem, és magamat kell bemutatnom" - fogalmazott megkeresésünkre.

Kálló pár óra alatt összeszedte az induláshoz szükséges ajánlóíveket, rajta kívül eddig csak a Mi Hazánk és a Nemzeti Zöld Koalíció nevű szervezet jelöltjét vették nyilvántartásba.

Bajban Dorkota?

Úgy tudjuk, összesen tíz jelölt vette fel az ajánlóíveket, de némi meglepetésre nincs köztük egyetlen fideszes induló se. Jelenleg úgy tűnik, nem lesz saját jelöltje a kormánypártnak, és még jelölőszervezetként se jelentkeztek a nyilvántartásba. Pedig Dorkota Lajos, a választókerület fideszes elnöke december közepén azt ígérte a Népszavának, hogy a következő napokban megnevezik jelöltjüket.

Dorkotának teljhatalma van a választókerületben, a mai napig minden fontosabb kérdésben az ő szava dönt. Korábban országgyűlési képviselő volt, 2013 óta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke, így szinte teljesen kizárható, hogy idén megmérkőzne.

Nagy valószínűséggel Galambos Dénes, a térség korábbi parlamenti képviselőjének neve se merült fel a potenciális indulók között, őt tavaly úgy győzte le Pintér, hogy a DK, az LMP és a Momentum is saját jelöltet indított. Galambosnak persze így se alakult rosszul a jövője, Dunaújváros és térsége ipar- és területfejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztosává nevezték ki.

Cserna titkolózik

A 24.hu december végén azt írta, információjuk szerint Cserna Gábor, Dunaújváros októberben leváltott polgármestere lehet a Fidesz jelöltje. Megkeresésükre ezt nem is cáfolta Cserna, de pár órával a cikk megjelenése után Facebook oldalán már arról írt, hogy ez egy álhír, és nem indul a választáson. Pár nap türelmet kért a szavazóktól, mert mint fogalmazott, "városunk és környezetének jövőjét olyan ember, személyiség kezébe kell letenni, aki érti, ismeri az itteni embereket, megfelelő tapasztalattal bír, s nem csupán átutazásnak tekinti a választókerületben tartózkodást."

Nem véletlenül nem hoztuk még nyilvánosságra a személyét, ennek komoly, a választás szempontjából nagy jelentőségű oka van

- fogalmazott sejtelmesen.

Kifut az időből a Fidesz

Eltelt azóta pár nap, de továbbra is teljes a csönd a kormánypárt háza táján. Lassan pedig kifutnak az időből, mert a választási bizottságnak elég csak a bejelentést követő negyedik napon nyilvántartásba venni a jelöltet, így ha hétfőn nem jelentkeznek, könnyen előfordulhat, hogy már nem lesz lehetőségük ajánlóíveket gyűjteni. Pénteken 16 óráig kell leadni az induláshoz szükséges ajánlásokat.

Csernától telefonon próbáltuk megtudni, hogy lesz-e kormánypárti jelölt, de nem akart nyilatkozni. Dorkota Lajost is felhívtuk, ám boldog új évet kívánt, majd ránk csapta a telefont, és később hiába próbáltuk keresni, kinyomta a hívásunkat. Írtunk a Fidesz sajtóosztályának és a párt dunaújvárosi választókerületi irodájának is, de cikkünk megjelenéséig egyik helyről se érkezett válasz.

Pintér Tamástól ugyanakkor úgy tudjuk, hogy Dorkota több helyi civillel is tárgyalt az elmúlt hetekben, ám egyikük se vállalta az indulást. Van viszont két függetlenként induló jelölt, akikről Kálló és Pintér is azt állítja, hogy a Fidesz beáll majd mögéjük. Ezt az információt egyébként több helyi forrásunk is megerősítette.

Iváncsa elhappolta a dunaújvárosi fejlesztést

Az egyik Molnár Tibor, aki évek óta jó kapcsolatot ápol Dorkotával, és többek szerint kormányzati hátszéllel lett Iváncsa független polgármestere. Ennek az együttműködésnek lehet az eredménye, hogy a Dunaújváros részére megítélt Modern Városok Program támogatásából nem Dunaújvárosban, hanem Iváncsán létesítenek ipari parkot. "Többszáz millió forinttól esik így el Dunaújváros" - mondja Pintér, hiszen az iparűzési adón osztozkodnia kell a két településnek.

Kátai György, a DK Fejér megyei képviselője decemberben nyílt levélben támadta Molnárt. Mint írta, "nem tudom hova tenni annak az elhallgatását, hogy a Fidesz támogatását miért nem közlöd a választókkal. Persze lehet, hogy hivatalosan nem lesz bejelentve, de informálisan kérted és meg is kaptad ezt a támogatást.

Sokatmondó, hogy a Fidesz nem tud saját jelöltet indítani, akit meg támogat, az is a függetlenség homálya mögé bújik.

Tárgyal a Fidesszel is

Ez az incidens azután történt, hogy Molnár bemutatkozójában kijelentette,

Dunaújváros és vonzáskörzete olyan gondokkal küzd, amelyek kormányzati segítség nélkül nem oldhatók meg.

Megkeresésünkre a képviselőjelölt elismerte, hogy több párttal is tárgyalt az elmúlt időszakban, de azt mondta, egyelőre nincs megállapodás egyikkel sem. Ugyanakkor azt nem zárta ki, hogy a kormánypárt vagy egy másik párt beállhat mögé később támogatónak, de függetlennek nevezte magát.

Fotó: Molnár Tibor / Facebook

Molnár arról is beszélt, hogy az elmúlt napokban megkereste a választókerülethez tartozó települések polgármestereit, és szinte egytől egyik beálltak mögé a vezetők. Pintér Tamással még nem beszélt, de szeretné majd őt is felkeresni.

A fideszes hátszelet sejteti ugyanakkor Cserna kommentje Molnár egyik posztja alatt, a korábbi fideszes országgyűlési képviselő és polgármester sok sikert kívánt régi ismerősének. "Tisztességes, okos, energikus fiatalembernek" nevezte Molnárt, akit szerinte "minden környékbeli településen nagyra tartanak".

A jegyző is bejelenti indulását

A másik potenciális Fidesz-jelölt Sürü Renáta, Dunaújváros jegyzője lehet, akit Cserna "nagyon jó képességűnek" nevezett egy posztjában. "Többen meg szeretnék akadályozni az indulását, különböző jogi akadályokat gördítenének elé. Ezt mindenképpen tisztességtelen eljárásnak tartom.

Ha meg szeretné méretni magát, akkor neki is lehetőséget kell adni a jelenlegi városi hatalomnak

- fogalmazott a korábbi polgármester, aki 2014-ben nevezte ki Sürüt jegyzőnek.

Egy helyi forrásunk szerint Sürüt azért támogathatja a Fidesz, hogy megossza Dunaújvárosban a szavazókat, és szavazatokat vegyen el az ellenzéki jelölttől. Miután Kállót többen is azzal kritizálták Dunaújvárosban, hogy nem helybéli, muszáj volt elindítani egy dunaújvárosi jelöltet is, véli az egyik forrásunk, mivel az iváncsai polgármesternek valószínűleg nem sok támogatója lehet a választókerületi központban.

Nem felhőtlen a jegyző és a városvezetés kapcsolata

Azt nem tudni, hogy mekkora Sürü támogatottsága Dunaújvárosban, de az új vezetéssel már többször is összetűzésbe került október óta. "Az elmúlt időszakban sorra kaptuk a törvényességi felhívásokat különböző jogi mulasztások miatt - meséli Pintér. - Nem értettük, hogy az önkormányzat törvényes működéséért felelős ember miért hagyja, hogy ilyen problémák forduljanak elő. Nem tudtuk, hogy ez szakmai hiányosság, vagy szándékos károkozás. Mivel a szándékosságra nincs konkrét bizonyítékunk, inkább a szakmaisága kérdőjeleződik meg a jegyzőnek."

Több jogi probléma akadt például az alakuló ülésen, de egy-egy pályázati hibánál is felmerült a jegyző felelőssége. Egy lapunknak név nélkül nyilatkozó helyi forrás szerint Sürü érzi, hogy kifele áll a rúdja az önkormányzatból, és megpróbál előre menekülni. Úgy tudja, a jegyző kereste meg Dorkotát azzal a tervével, hogy elindulna a választáson.

A jegyző kérdésünkre viszont tagadta, hogy bármelyik párttal is tárgyalt volna. Hangsúlyozta, hogy saját elhatározásából, függetlenként indul februárban. Ennél többet azonban nem mondott, azt ígérte, január 6-a után minden kérdésünkre válaszol.

Elsöprő erejű ellenzéki győzelmet várnak

Joggal feltételezhető, hogy a Fidesz a korábbi kudarcok miatt nem akar egy újabb pofonba beleszaladni a Fejér megyei választókörzetben, ezért a korábbi ígérgetések ellenére nem jelentenek be saját jelöltet a következő napokban.

Pintér 2018-as országgyűlési győzelme után októberben ugyanis még nagyobb arányban tudott nyerni az önkormányzati választáson, 56-41 százalék arányban váltotta le a fideszes Cserna Gábort, és mind a tíz választókörzetben az ellenzéki Rajta Újváros! tömörülés jelölje nyert. Ercsin, Pusztaszabolcson és Rácalmáson is vereséget szenvedett a Fidesz polgármesterjelöltje, Kulcs, Nagyvenyim és Perkáta viszont maradt a kormánypárt kezében az októberi választáson.

Helyi forrásaink szerint "elsöprő erejű", "kiütéses" győzelmet arathat Kálló Gergely, ha nem indít saját jelöltet a Fidesz, de egy kormánypárti színekben induló jelöltnek se túl fényesek a kilátásai ebben a körzetben.

A kormánypárt kétharmados parlamenti többségét nem veszélyezteti a februári választás, hiszen 2018-ban is az ellenzék nyert ebben a körzetben. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy vádat emeltek Simonka György ellen, és Boldog István környezetében is nyomoznak, így logikus lenne, ha a Fidesz be akarná biztosítani a kétharmados többséget.

Nem akar újabb vereséget a Fidesz

Ha saját jelöltet nem is indít, elképzelhető, hogy pár nap múlva hivatalosan is bejelentik, Sürü Renátát vagy Molnár Tibort támogatják a választáson, mert az ellenzék esetleges kiütéses győzelme még egy fideszes jelölt veresége nélkül se lenne túl örömteli számukra.

Nagy kérdés, hogy a Fidesznek mennyire fontos, hogy visszaszerezze a választókerületet, vagy pedig már elkönyvelték, hogy ez marad ellenzéki kézben. Jelenleg úgy tűnik, inkább egy következő vereséget szeretne elkerülni a felemás októberi választási eredmények után, hiszen Kálló győzelme a fideszes jelölttel szemben ismét azt a sokat hangoztatott elképzelést erősítené meg, hogy az ellenzéki összefogás működőképes tud lenni 2022-ben.

(Borítókép: Google Maps)