Arra ébredtem, hogy folyik a váladék a szememből

A műtét másnapján lefeküdt aludni, aztán arra ébredt, hogy szétrobban a feje, nem lát semmit és váladékozik a szeme. A 69 éves nőt is december 12-én műtötték szürkehályoggal a Budaörsi Egészségügyi Központban, azaz a helyi szakrendelőben. A 15 perces rutin beavatkozás után még úgy tűnt, a budapesti asszony előtt újra tisztul a kép, december 14-én éjjel kettőkor viszont iszonyatos fájdalomra ébredt, reggel hétkor pedig orvosa asszisztense telefonált, hogy azonnal menjen be a Szent János kórházba. A nő nevét kérésére nem közöljük, a kezelése ugyanis még hónapokig tart.

A műtét után két nappal, december 14-én reggel már egyesével hívták azokat, akiket a budaörsi rendelőben operáltak. Összesen huszonkét betegnek telefonáltak, akiknél mind ugyanazok a tünetek jelentkeztek: könnyezés, fejfájás, hányinger és erős fájdalom.

A Budaörsi Egészségügyi Központ közleménye szerint összesen tizenkét beteget operáltak újra a Szent János Kórházban, négyüket hosszabb ideig bent is tartották, és van, akit még ma sem engedtek haza. A többi tíz betegről azért nincs hír, mert az Indexnek nyilatkozó nő és lánya szerint ők nem vállaltak több rizikót, inkább magánkórházakba mentek.

Három hónap múlva talán jó lesz

Az elsődleges vizsgálatok szerint a gondot az okozta, hogy december 12-én a budaörsi rendelő „2-es műtőjében dolgozó egészségügyi team nem tartotta be megfelelően a higiéniás szabályokat” – magyarul nem mostak jól kezet.

Az Indexnek nyilatkozó nő lánya szerint aznap egyébként is

futószalagon operálták az embereket. Egyszerre ketten voltak bent a műtőben, vagyis két beteg között nem is volt nagyon sterilizálva a helyiség

– állította.

Fotó: Index A fotó a második műtét (és sokadik injekció) után készült.

A betegek közül ketten pedig arról panaszkodtak neki, hogy a steril szobában, ahová az operáció után egy órára fektették be őket, csatornaszagot éreztek. Hogy pontosan mi okozta a fertőzést, még vizsgálják, az érintett műtők használatát pedig felfüggesztették. Azok használatát Budapest Főváros Kormányhivatala határozatban is megtiltotta, így azokban most sem operálhatnak.

A helyszíni minták laboratóriumi vizsgálata jelenleg is folyamatban van. A helyszínen az ellátás csak azt követően folytatódhat, ha a határozatban előírt intézkedéseket a Szolgáltató elvégezte. A kormányhivatal eljárást folytat a fertőzések megelőzésére vonatkozó intézkedések elmulasztása miatt

– válaszolta az Index kérdésére a fővárosi kormányhivatal.

A betegek szerint a budaörsi rendelő először megpróbálta a felelősséget a kórházra hárítani, a páciensek első kontrollvizsgálatát december 13-án ugyanis a Szent János Kórházban végezték.

Akkor viszont gyakorlatilag a szemünkhöz sem ér az orvos

– mondta az Indexnek a 69 éves asszony, akit végül december 14-én a többi beteghez hasonlóan újra megoperáltak. Annak ellenére döntöttek így az orvosok, hogy a nő szemnyomása magas volt. A műtét alatt derült ki, hogy

a fertőzés az agy felé kezdett eltolódni, szeméből pedig rengeteg gennyet szívtak le.

Ő még most is naponta háromszor használ szemcseppet és hetente jár kontrollra.

Apró fekete pöttyök úszkálnak előttem, csepegtetés után még folyik a könnyem, érzékeny az erős fényre, a hidegre, és az olvasás sem megy még

– mondta a nő.

De még így is a szerencsésebbek közé tartozik. Neki azt mondta a kezelőorvosa, hogy „legalább három hónap, mire rendbe jön.” Több beteg viszont azt állítja, van olyan, aki még mindig kórházban fekszik, három műtéten esett át, de

a látását így is elvesztette és valószínűleg a szemgolyóját is el kell majd távolítani.

Erről kérdeztük a Szent János Kórház sajtóosztályát, de ezekre a kérdésekre nem reagáltak, csak annyit közöltek, hogy az egynapos beavatkozást érintő orvosszakmai kérdésekben a Budaörsi Egészségügyi Központ az illetékes. „Kórházunk a nálunk jelentkező betegek ellátását haladéktalanul megkezdte, a legújabb szakmai irányelveknek megfelelően kezeltük a hozzánk fordulókat”, írták.

Kérdéseinket elküldtük a budaörsi rendelőnek és az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) is.