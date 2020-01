Kiderült, honnan van a Cerenden talált egy mázsa higany

Kiderülhetett, hogy honnan származik az a nagy mennyiségű higany, amelyet nemrég Cereden, egy lakóház pincéjében találtak meg. A kb. egy mázsányi higanyra a ház nemrég beköltözött lakói bukkantak rá, ők értesítették a katasztrófavédelmet.

A megyei katasztrófavédelem elmondta: a higanyt üvegedényekben tárolták, de az egyik üveg teteje hiányzott, a higany egy része pedig kifolyt a földre. A katasztrófavédelem elvégezte a kármentést, amelynek lényege, hogy a szennyezett területeket kénporral tisztítják meg. Ezután értesítették a környezetvédelmi hatóságot és a vízügyi igazgatóságot, valamint a rendőrséget.

A mérgező anyagként számon tartott higany odakerülésének története azért is érdekes, mert magánszemélyként már jó ideje nem lehet hozzájutni,

sőt, még higanyos hőmérő sem kapható.

A higanyvegyületek mérgező hatása régóta ismert. Maga a fém is toxikus, és fejfájást, remegést, húgyhólyaggyulladást, valamint emlékezetvesztést okozhat, olvasható a Wikipedián. A környezetbe került higanyvegyületek a táplálékláncba kerülve az ember számára is veszélyt jelentenek. Ha törött hőmérőből, vagy más módon kerül a környezetünkbe higany, az folyamatosan párologni fog, és súlyosan mérgező lesz, amíg teljesen el nem párolog. A kifolyt higanyt ezért gondosan össze kell gyűjteni és a szennyezett környéket kénporral be kell szórni.

Amikor arról kérdeztük, hogy tehetett szert magánszemély ilyen tetemes mennyiségű mérgező anyagra, a katasztrófavédelem megyei hivatalvezetője sem tudott mit mondani. Ők is értetlenül álltak a kérdés előtt, szerintük

még egy dekagrammot is nehéz összeszedni belőle, nemhogy 100 kilót.

Az ügyet végül a helyi polgármester, Tajti László fejtette meg nekünk. Az ő elmondása szerint az előző lakó fémhulladék átvételével foglalkozott, azonban ennek már több mint tíz éve, az illető pedig már jó ideje el is költözött a településről. A higany tehát már jó ideje ott állhatott a pincében, mire az új lakók megtalálták.

Az üggyel kapcsolatban a rendőrséget is megkerestük. A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az ügyben a Salgótarjáni Rendőrkapitányság hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt folytat büntetőeljárást.