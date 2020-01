A szimpátiám az öné, de most összeállunk ön ellen

Befelé láttam három rendőr bácsit. Nem tudom, hogy azért jöttek, hogy megvédjenek, vagy miért

– kezdte Körmöczi Csaba a szadai faluház aulájában a december eleji közmeghallgatáson, aminek egyik napirendi pontja épp az ő előterjesztése volt.

A férfi ugyanis Szada külterületére, közvetlenül Veresegyház határába egy gokartpályát és rallycrosspályát akar építeni. Az ötletet az októberben újonnan megválasztott szadai polgármester és képviselő-testület elé terjesztette, amikor pedig a két település lakossága ezt megtudta, rögtön kisebb ellenállás kezdődött. Attól tartanak ugyanis, hogy a pálya túl hangos lesz, és a mindennapi nyugodt, csendes életnek vége.

Ezt támasztja alá a közgyűlésen felszólaló egyik lakos reakciója is:

Az összes szimpátiám az öné, de most megmondom, nincs nyerő lapja, mert össze fogunk állni, és meg fogjuk akadályozni.

Miért pont oda?

Körmöcziben két éve fogalmazódott meg, hogy Szadán gokartpályát akar. A közmeghallgatáson azt is mondta, fiai is gokartoznak („a focit már próbáltuk, de nem ment”). Pár éve már egyszer próbálkozott az ötlettel, akkor nem jött össze, azóta kereste a lehetőségeket. Két évvel ezelőtt aztán elkezdte a szadai kültelkeket felvásárolni, állítja, mind a tizenhárom hektárt magánszemélyektől.

Miután elterjedt, hogy Körmöczi mit is akar, a férfi szerint volt olyan tulajdonos, aki tízszeres áron kínálta neki a telkét. A közmeghallgatáson azt is mondta, a terület kiválasztásánál az is érdekelte, hogy az viszonylag minél messzebb legyen a lakóterülettől, de mégis könnyen megközelíthető legyen.

Hozzátette ugyanakkor, ő maga sem örülne, ha állandóan a gokart hangját kellene hallgatnia.

A lelkiismeretem annyival rendben van, hogy ha a környező területekre akarna valaki jönni lakni, akkor sem tud, mert az Natura 2000-es terület

– tette hozzá.

Nem ez az egyetlen terve Körmöczinek a területtel. Szállodát, biciklipályát és Kresz-parkot is akar a gyerekeknek.

Félnek a zajtól

A szadai közmeghallgatásra körülbelül száz-százharminc ember jött el, a faluház aulája teljesen megtelt, többen a lépcsőkön és a folyosón álltak. Idővel az is kiderült, hogy főképp a gokartpálya témája tartja lázban a település lakóit (amint lepergett a téma, többen haza is indultak), ahogy egy kisebb ellenálló csoport a szomszédos Veresegyházról is érkezett – mint egyikük mondta – azért, hogy kérdéseikkel „kicsit megizzasszák Körmöczit”.

Az izzasztás végül elmaradt, a kérdések és érvek kimerültek az olyanokban, mint

Ennél a hangerőnél ki tud pihenni? A hang nem ismer akadályokat. Egy golfpályát nyugodtan építhet oda (taps). Mi lenne, ha fedett lenne a pálya? – »Több milliárd forint lenne.« Hatásvizsgálatot tervez? – »Mindenképp«.

Ahogy egyre inkább mentünk bele az estébe, néhány felszólalótól megérkeztek az olyan erősebb állítások, minthogy birtokvédelmi eljárást is indít, ha kell, hogy a saját birtokát védje, de egyikük az önkormányzatot is megkérdezte, felkészült-e arra, hogy az ingatlanérték csökkenése miatt indítana pert?

Körmöczi még egy zajmérőt is behozott a közmeghallgatásra, amit körbeadott, hogy nézzük meg, mekkora zaj keletkezik a teremben.

A mézesmadzag

Többször is feltették az este folyamán a szadai önkormányzatnak és a polgármesternek, Pintér Lajosnak a kérdést, hogy ők milyen módon tudnak lépni ebben a helyzetben, egyáltalán mi az ő álláspontjuk. Az Indexnek erre úgy válaszoltak, olyan döntést fognak hozni az ügyben, ami a lakosok érdekeit szolgálja. Hozzátették azt is,

a gokartpályát nem lehet megépíteni, ha ők a területet nem minősítik át a jelenlegi szántó minőségéből.

Körmöczi a közmeghallgatáson egy félmondatot is elejtett, aminek az volt a lényege, hogy akár pénzügyileg is segít a két település önkormányzatának az elkerülő út finanszírozásában, ami a gokartpálya mentén lenne, ha támogatják a terveit.

A szadai önkormányzat kérdéseinkre úgy válaszolt, „a gokartpálya létesítésétől független az út tervezése”. Az a kérdésünk pedig szerintük „nem releváns”, miszerint elgondolkodnak-e a férfi pénzügyi ajánlatán, cserébe a támogatásért, mert nekik „a lakosság véleménye a meghatározó, annak ellenében semmiképpen nem kerül megvalósításra a gokartpálya”.

Maga az M3-as autópálya egyébként a fő probléma- és zajforrás a környéken élőknek, sarkalatos pontja volt ez tehát a közmeghallgatásnak is: a lakosok egész egyszerűen félnek, hogy az autópálya moraja mellé még egy gokartpálya lármáját is el kellene viselniük.

Messze a zajhatártól

Három nappal járunk a közgyűlés után, vasárnap kora délután, amikor tizenhárom gokartautó és két rallycross autó egyszerre bődül fel a két település közti területen. Ez az egyelőre kies, tizenhárom hektárnyi földrész lehet nem is olyan sokára a gokartpálya, a távolban, a fák mögött néhány szadai ház áll.

A kísérlet célja:

három különböző ponton, Veresegyház Ivacsok részén, a szadai Fenyvesligeten és a mogyoródi Lake Forest lakóparkban megmérjék, mekkora zajhatásuk van a gokartoknak.

Körmöczi szerint a három érintett pont mind ezer-ezerkétszáz méterre vannak a területtől. Az Indexnek azt is mondta, a pálya köré zajvédő falat akar építeni, valamint növényeket telepíteni. A közmeghallgatáson a tuják jöttek szóba lehetséges megoldásként.

Gondolom, itt a gondos családfő szeretne a gyerekeknek egy remek játszóteret. Csak valószínű, nem épít a pálya mellé egy házat magának, hogy 0-24-ben hallgassa a motorzajt

– kommentálta a terveket egy veresegyházi lakos az Indexnek. A férfi szerint őket, a település Ivacsok városrészén élőket érintené leginkább a gokartpálya hangja, mert ők közelebb vannak az érintett területhez, mint a szadai házak. Mindenesetre a veresegyházi önkormányzat azt írta, hozzájuk az ügyben panasz nem érkezett. Hozzátették azt is, ha a zajmérés eredménye úgy hozza, hogy a pálya működése nem zavarná a város lakóit, akkor ők nem akadályozzák meg a kezdeményezést.

A környező lakosok már előre, szörnyülködve terjesztették egymás közt az ügy miatt létrehozott Facebook-csoportokban az olyan videókat, amiken a gokartautók zúgását lehet meghallgatni. Csakhogy lényeges különbség van az ilyen felvételek és a valódi mérés között:

a videók ugyanis egykét méteres közelségből rögzítették a zajt, a szadai gokartpálya ügyében viszont az érintett lakóterületen mérik azt, mennyire lehet hallani a gokartokat körülbelül egy kilométerre a pályától.

A zajmérés központján, a szántóföldön körülbelül negyven-ötven ember gyűlt össze vasárnap délután, mégpedig főképp a gokartokat idehozó emberek.

amikor ugyanis a Facebookon és közmeghallgatáson előre idegeskedő emberek élőben ott lehettek volna a méréseknél, hogy saját maguk győződjenek meg arról, milyen eredmények születnek, akkor nem mentek el.

Mi a háromból két mérési pontnál voltunk ott. Az egész úgy zajlott, hogy az érintett területekről telefonon felhívták a gokartosokat, hogy most beindíthatják azokat, a mérés pedig elindult. Az eredmények a következők lettek:

Mogyoród, Lake Forest: 44-46 dB (ez mondjuk egy mosogatógép zajszintje)

Szada, Fenyvesliget lakóövezet: 36-37 dB (ez pedig egy hangosabb suttogás, vagy egy lakás átlagos zajszintje)

Mindkét helyre csupán egy-két ember jött ki. A mért zajok pedig láthatóan egyáltalán nem lépték át a megengedett 50 decibelt.

Az viszont elsőre nyilvánvaló volt mindkét helyen, hogy a gokartokat egyáltalán nem lehet hallani, ellentétben az autópályával, ami igencsak hangos volt mindkét helyszínen.

A különbség viszont a mostani zajmérés és egy valódi gokartpálya működés között, hogy a zajmérésnél a gokartokat és ralikat egy helyben bőgették, míg az éles működésnél már egy rendes pályán köröznének vele.

Mindenesetre jövő áprilisban újabb mérések is lesznek, hogy az is el tudjon menni, aki az első zajmérésre nem tudott. Ha pedig Körmöczi minden engedélyt megszerez, akkor 2020 második felében el is indulhat a gokartpálya. A másik opció, hogy a szadai önkormányzat betartja a többször elhangzott ígéretét, hogy ha a lakosság nem akarja, akkor ők nem támogatják a tervet. A lakosság mindenesetre petíciót indított a pálya ellen.

(Borítókép: Bődey János / Index)