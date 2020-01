Ha VV Fanni valahol él, akkor maximum szexrabszolgaként Törökországban

Miközben a police.hu körözési listáján még mindig eltűntként keresik a Való Világ 7. szériájából ismert Novozánszki Fannit, a Pesti Központi Kerületi Bíróságon kedden előkészítő ülést tartottak a nő meggyilkolásának ügyében. Az emberöléssel egy volt MSZP-s dunaújvárosi képviselőjelöltet, B. Lászlót vádolják, aki a tárgyalásra házi őrizetből, nyomkövetővel a lábán érkezett. Az újságírók elől nagybátyja, Brodmann Péter ügyvéd próbálta kitakarni, „neki most ez volt a dolga”, mondta. Kezdetben ugyanis ő védte a férfit, de még a nyomozás alatt kizárták az eljárásból.

A 24 éves nő hastáncosként dolgozott, majd 2014-ben az RTL II Való Világ című műsorában tűnt fel. A tévéműsor után azonban hiába igyekezett a médiában elhelyezkedni, pár modellszerződésen kívül nem sikerült megvetnie a lábát. Escortként és erotikus modellként hirdette szolgáltatásait, és sokáig csak ennyit lehetett tudni róla. 2017. november végén azzal került be a hírekbe, hogy gyanús körülmények között eltűnt otthonából, édesanyja egy hónappal később a bulvársajtónak pedig úgy nyilatkozott, hogy lánya meghalt.

Holttest a csomagtartóban, Oscar-utas az anyós ülésen

A vádirat szerint B. László hosszas próbálkozás után 2017. november 20-ára beszélt meg egy találkozót VV Fannival, akivel a nő Marina parti lakásában találkozott. Miután Fanni beengedte a férfit a lakásába, B. László „ismeretlen módon bántalmazta” a lányt, hogy megszerezze az értékeit. A férfi ezután a bérelt autójával a lakáshoz tartozó mélygarázsba parkolt, és a magatehetetlen nőt kézben az első emeleti lakásból a kocsihoz cipelte, a hátsó ülésére tette, majd a Rákos patak mellett húzódó elhagyatott szervizúthoz hajtott. Az ügyészség szerint Fanni ekkora már meghalt, a férfi ezért a holttestet összekötözte, és a Citroën csomagtartójába tette.

Innen Siófokra ment, de

útközben, a Danubius irodaháznál még felvett egy Oscar-utast, akivel már korábban leegyeztette a fuvart.

Miután a férfit kitette Siófokon, az ottani albérletéhez hajtott. Bár aznap este még egyszer elindult az autóval, a vádirat szerint végül csak másnap, november 21-én dobta a nő holttestét a Dunába. Két nappal később pedig visszament Fanni budapesti lakására, és az ügyészség szerint további értékeket hozott el.

Az ügyész, arra az esetre, ha a vádlott az előkészítő ülésen a bűncselekményt teljeskörűen beismeri, és lemond a tárgyalás jogáról, életfogytig tartó fegyházbüntetést indítványozott, melyből legkorábban 30 év múlva bocsátható feltételes szabadlábra. Mivel B. László nem ismerte be bűnösségét, és a tárgyalás jogáról sem mondott le, a bíróság a vádirat ismertetése után a férfi meghallgatásával folytatta az ülést.

„Vannak ezek a srácok, akik tudják, mit kell csinálni”

A vádirathoz képest B. László egy meglehetősen szürreális történettel magyarázza a fiatal nő eltűnését, amiben

egy Erika nevű nőnek, két „problémamegoldó embernek” és egy fekete BMW-nek is kulcsszerepe van.

A férfi a nyomozás alatt többször tett vallomást, a tárgyaláson ahhoz a verzióhoz ragaszkodott, mely szerint VV Fannit egy új projekt miatt keresete meg. A jet szörfdeszkákat gyártó cége ugyanis csak akkor kapott volna uniós támogatást, ha 25 év alatti munkavállalót is foglalkoztat. Bár B. László több ismerősénél is érdeklődött, végül egy közös barát, Erika ajánlotta be barátnőjét, Novozánszki Fannit, akinek életkora pont a profilba vágott. A prostituáltként is dolgozó nő a tervek szerint a cég marketingese lett volna, és ugyan többször lemondta a találkozót, 2017. november 20-án végül Erika segítségével B. László feljutott Fannihoz, aki akkor - a férfi állítása szerint - már „egy ülőgarnitúrán feküdt, és az orra véres volt.”

Erika velem szemben állt, és láthatóan ideges volt. Mondta, hogy Fanni bepezsgőzött, és túlszívta magát, segítsek nekik, mert nagy bajban lesznek. Abban hibáztam, hogy nem mentőt hívtam, hanem baráti segítséget nyújtottam

− állította B. László.

Erika ezután telefonon beszélt valakivel, amiből B. László szerint csak annyi derült ki, hogy „a Duna Arénánál, a csatornánál fognak találkozni valakikkel, ott várnak majd rájuk.

A srácok tudni fogják, hogy mit kell csinálni!

„Ebben a szakmában ez előfordul, egy-két nap, és jobban lesz a lány” - magyarázta akkor Erika. B. László nem is ellenkezett, hiszen ügyvédként dolgozó nagybátyjától korábban több olyan történtet is hallott, hogy az alvilágnak dolgozó orvosok sokszor olyan sérüléseket látnak el sikerrel, mint mondjuk egy fejlövés.

A vallomás szerint a barátnő egy bőröndöt is összekészített Fanni holmijaival, amit B. László a bérelt autóhoz vitt, majd visszament a lakásba. Ezután kézben cipelte le a teljesen magatehetetlen nőt, akire addigra „egy plüss kabát is került”. Az autó jobb hátsó ülésére ültette, majd megint visszament a lakásba, ahol Erika még egy kis fekete táskát adott a férfinak, és közölte, hogy ő nem megy velük, mert még „egy-két dolgot el kell intéznie.” A megbeszélt találkozóhelyen két „problémamegoldó ember” várta. A fekete BMW-ből egy kreol bőrű férfi szállt ki, aki nagyon magas, vékony hangon csak annyit kérdezett:

Fanni?

Miután B. László a két autó között átadta a lányt, mondta, hogy „sziasztok” és elindult az Oscar-utasért, akivel aztán Siófokra ment. Állítása szerint csak később vette észre, hogy a lány bőröndje és táskája az autó csomagtartójában maradt.

Másnap telefonon beszélt Erikával, aki azt mondta, hogy nem érte el barátnőjét, ezért Lászlónak rossz érzése támadt, és becsöngetett Fanni lakásába, de mivel semmi szokatlant nem tapasztalt, megnyugodott. Ezután még többször találkozott és beszélt telefonon a közös baráttal, de ha szóba is jött, hogy vajon hol lehet Fanni, a nő kitérő választ adott, B. László pedig nem kérdezett tovább.

Erika, aki ott sem volt, és egy üzleti tárgyalásra készülő félmeztelen nő

A férfit a szembetűnő ellentmondások sem zökkentették ki, a nyomozás alatt és a keddi tárgyaláson is volt magyarázata mindenre. Azzal már korábban is szembesítették, hogy az Erika nevű barát telefonja abban az időszakban, amikor a bűncselekmény történt, a saját, IX. kerületi lakásához tartozó celláját használta. B. László ezt a mai tárgyaláson is azzal indokolta, hogy a nő november 20-án nem a saját mobiljával telefonált Fanni lakásában, hanem „egy nagy fekete készüléket használt.”

Azt is a nyomozás alatt közölték a férfival, hogy azokon a felvételeken, melyeken az látszik, hogy a kezében viszi le Fannit, a nő testét csupán egy kabát takarta, holott állítólag egy üzleti megbeszélés miatt találkozott volna vele. B. László viszont állítja, Fannin volt egy szűk ruha is, csak az felcsúszott. Van magyarázat arra is, miért keresett rá a telefonján a nő eltűnése előtt az „elkábítani” a „VV Fanni”, illetve az „autós nyomkövetés” kifejezésekre. November 22-én pedig miért ütötte be telefonja böngészőjébe



Belize városát,

a vízi hulla, vízi holttest kifejezéseket és

a Police.hu-n a nyilvános körözéseket.

Belize után Bróker Marcsi miatt, kíváncsiságból nézett. A „vízi hullákra” egy tévériport kapcsán keresett rá, szerinte ugyanis nem derült ki, hogy a Balatonban pontosan hány holttestet találtak abban az évben; az „autós nyomkövetés” pedig azért érdekelte, mert egy ilyen vállalkozást is szeretett volna indítani.

Kis táskába rejtett sparos zacskóba csomagolt kötél

Bár a nő holtteste továbbra sem került elő, az ügyben fontos bizonyíték az a kötél is, melyen B. László és Novozánszki Fanni DNS-mintáját is rögzítették. A kötelet a rendőrök a férfi nagyszüleinek autójában, egy Škodában találták meg, amit B. László többször is kölcsönkapott.

A kötél a férfi vallomása szerint azzal kis fekete táskával együtt, egy sparos zacskóban kerülhetett hozzá, amit Erika adott neki azután, hogy Fannit a kocsiba ültette, de az később valahogy a zacskóval együtt kicsúszott a táskából. A férfi szerint a kötél Fannié volt, mivel „sűrűn vállalt erőszakos szexet”. Ehhez képest B. László nagyszülei azt vallották, hogy a kötél az övék és azt mindig autójuk csomagtartójában tartották.

A sokszor teljesen életszerűtlen vallomások ellenére B. László szerint „Fanni valahol éli világát.” Farkas Gabriella tanácselnök erre úgy reagált, hogy a sértett a kutyái nélkül sehova nem ment volna, édesanyjával pedig napi kapcsolatban volt, ehhez képest évek óta nem adott magáról életjelet.

Tehát ha valahol éli világát, akkor maximum szexrabszolgaként Törökországban

– zárta a tárgyalást, ami március közepén folytatódik.

Akkor vetítik le azt a kamerafelvételt, melyen látszik, hogy a vádlott a magatehetetlen nőt a garázsba cipeli, és tanúként hallgatják meg a közös barátot, Erikát is.

(Borítókép: Bődey János / Index)