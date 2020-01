Egy belgrádi gyilkossági ügyben is kihallgatták a csantavéri bérgyilkost

Fél évvel azután, hogy nemzetközi elfogatóparanccsal elfogták Prágában a csantavéri bérgyilkosként elhíresült D. Csabát, akit egy magyarországi és egy amszterdami gyilkosság elkövetésével is gyanúsítanak, a szerb-magyar állampolgárságú férfit egy újabb gyilkossági ügyben hallgatták ki, értesült a Bors.

D. Csabát ezúttal egy egy évvel ezelőtti belgrádi kivégzés miatt hallgatták ki, az ügyről korábban a Magyar Szó is írt. A gyilkosságot egy biztonsági kamera felvétele rögzítette, ezen jól kivehető, ahogy D. Csaba egy fehér autóból kiszállva, egy fegyvert hirtelen előkapva többször fejen és mellkason lőtt egy középkorú családapát, miközben az egy babakocsit szerelt össze. A gyilkos ezután visszaült az autóba, és elhagyta a helyszínt. Az áldozat az egyik szerbiai bűnszövetkezet valamely tagjának rokona volt, a 37 éves M. Nebojsa azonnal meghalt.

A Bors úgy tudja, a 38 éves D. Csabát kedd délelőtt, a szerb hatóságok kérésére hallgatták ki az ügyben a magyar rendőrök. A csantavéri bérgyilkos ügyvédje, dr. Tran Dániel a lapnak megerősítette a kihallgatás tényét, és hozzátette, ügyfele együttműködik a hatóságokkal. Lapinformáció szerint a háromszoros emberöléssel- és csalással gyanúsított D. Csaba vallomásában azt állította, hogy az életére törtek, merényleten kívül pedig nem maradt más választása. Hozzátette, hogy a fehér autót vezető sofőr nem tudott a tervéről, a gyilkosság után sokkot kapott, és elváltak útjaik.

D. Csabát a legfrissebb, szerb ügyön túl azzal gyanúsítják, hogy 2018 szeptemberében hidegvérrel végzett egy vecsési vállalkozóval a Pólus Center mögött, Hollandiában pedig egy étteremben ölhetett meg egy horvát férfit. Lapinformációk szerint D. Csabát egy spanyolországi gyilkossággal is összefüggésbe hozták. Novemberi kihallgatásakor a szerb-magyar állampolgárságú férfi azt mondta, hogy a magyarországi gyilkossághoz egy Skorpióhoz hasonló géppisztolyt használt és megmondta azt is a rendőröknek, nagyjából hol található a fegyver, amit egyébként Budapesten rejtett el. Később ezt a hatóságok keresték is, elvitték magukkal D. Csabát is, de nem találták meg a fegyvert.